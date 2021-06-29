Сетка плей-офф Евро-2020. Итоги игрового дня: Испания сыграет со Швейцарией

На Евро-2020 сыграно шесть матчей стадии 1/8 финала. Невероятными по сюжету стали два игры, которые прошли 28 июня.
Хорватия в концовке второго тайма отыграла два мяча у Испании, но уступила в дополнительное время (3:5). А вот Швейцария преподнесла сенсацию, ликвидировав такое же отставание в два мяча и выиграв затем серию пенальти (3:3, пен. 5:4).
29 июня будут проведены два заключительных четвертьфинальных матча: Швеция – Украина (в Глазго) и Англия – Германия (в Лондоне).
Уже известны три пары 1/4 финала. 2 июля Бельгия будет играть против Италии в немецком городе Мюнхен, а Швейцария и Испания проведут поединок в Санкт-Петербурге. 3 июля Чехия встретится с Данией в Баку.
Полуфиналы будут сыграны 6 и 7 июля в Лондоне, а решающий матч турнира пройдет там же 11 июля.
Евро-2020
1/8 финала
26 июня
- 19:00. Уэльс – Дания – 0:4
- 22:00. Италия – Австрия – 2:1 (д.в.)
27 июня
- 19:00. Нидерланды – Чехия – 0:2
- 22:00. Бельгия – Португалия – 1:0
28 июня
- 19:00. Хорватия – Испания – 3:5 (д.в.)
- 22:00. Франция – Швейцария – 3:3 (пен. 4:5)
29 июня
- 19:00. Англия – Германия
- 22:00. Швеция – Украина
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Источник — Sport.ua
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