Дембеле перенес операцию. Он пропустит четыре месяца

Сегодня вингер «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле перенес операцию на бедре. Она была необходима из-за травмы, полученной во время Евро-2020.

Операция была проведена в Финляндии, где Дембеле уже лечился в 2017 и 2020 годах. Восстановление 24-летнего хавбека займет четыре месяца.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» получит от УЕФА денежную компенсацию за травму Дембеле.