Дембеле перенес операцию. Он пропустит четыре месяца

Сегодня вингер «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле перенес операцию на бедре. Она была необходима из-за травмы, полученной во время Евро-2020.
Операция была проведена в Финляндии, где Дембеле уже лечился в 2017 и 2020 годах. Восстановление 24-летнего хавбека займет четыре месяца.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» получит от УЕФА денежную компенсацию за травму Дембеле.
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Источник — БК Барселона
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