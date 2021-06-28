Дембеле перенес операцию. Он пропустит четыре месяца

Вингер «Барселоны» получил травму во время Евро-2020

  • 28.06.2021 20:42
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Дембеле перенес операцию. Он пропустит четыре месяца
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Сегодня вингер «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле перенес операцию на бедре. Она была необходима из-за травмы, полученной во время Евро-2020.

Операция была проведена в Финляндии, где Дембеле уже лечился в 2017 и 2020 годах. Восстановление 24-летнего хавбека займет четыре месяца.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» получит от УЕФА денежную компенсацию за травму Дембеле.

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Источник — БК Барселона

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