Во вторник, 29 июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Швеции и Украины.

Матч пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпдон Парк» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Швеция – Украина. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Евро-2020

В прямом эфире поединок Швеция - Украина покажет телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция – Украина.