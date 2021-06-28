Во вторник, 29 июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Швеции и Украины.
Матч пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпдон Парк» и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Швеция – Украина. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Евро-2020
В прямом эфире поединок Швеция - Украина покажет телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция – Украина.
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Источник — Sport.ua
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