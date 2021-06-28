Лондонский Арсенал готов выложить за Яремчука 20-25 миллионов евро

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к украинскому легионеру «Гента» Роману Яремчуку.



Сообщается, что «канониры» готовы выложить за 25-летнего нападающего от 20 до 25 миллионов евро. Эта сумма полностью устроит бельгийский клуб, одним из кандидатов на замену украинскому форварду является Мбвана Саматта из «Фенербахче» .



Ранее сообщалось, что Яремчука хотел арендовать «Милан», также был интерес со стороны «Вольфсбурга».

В сезоне 2020/2021 на счету Яремчука 23 гола и 8 ассистов в 43 матчах за «Гент» во всех турнирах. Сейчас форвард выступает за сборную Украины на Евро-2020, где на его счету 2 гола в 3 матчах.