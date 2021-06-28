Лондонский Арсенал готов выложить за Яремчука 20-25 миллионов евро

В АПЛ может стать на одного украинца больше

  • 28.06.2021 19:04
  • 3355 просмотров
  • 4 комментария
Лондонский Арсенал готов выложить за Яремчука 20-25 миллионов евро
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к украинскому легионеру «Гента» Роману Яремчуку.
 
Сообщается, что  «канониры» готовы выложить за 25-летнего нападающего от 20 до 25 миллионов евро. Эта сумма полностью устроит бельгийский клуб, одним из кандидатов на замену украинскому форварду является Мбвана Саматта из «Фенербахче» .
 
Ранее сообщалось, что Яремчука хотел арендовать «Милан», также был интерес со стороны «Вольфсбурга»

В сезоне 2020/2021 на счету Яремчука 23 гола и 8 ассистов в 43 матчах за «Гент» во всех турнирах. Сейчас форвард выступает за сборную Украины на Евро-2020, где на его счету 2 гола в 3 матчах.

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Источник — Voetbal Belgie

(18 голосов)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 28.06.2021 20:05
    0
    Был бы очень интересный вариант!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 28.06.2021 19:32
    0
    Хороший вариант. Арсенал скоро должен выстрелить.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 28.06.2021 19:32
    +1
    Хороший вариант. Арсенал скоро должен выстрелить.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.06.2021 19:13
    +2
    Круто было бы, но слабо верится шо покажет в апл результативность
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.06.2021 19:13
    +2
    Круто было бы, но слабо верится шо покажет в апл результативность
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 28.06.2021 19:32
    +1
    Хороший вариант. Арсенал скоро должен выстрелить.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 28.06.2021 20:05
    0
    Был бы очень интересный вариант!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 28.06.2021 19:32
    0
    Хороший вариант. Арсенал скоро должен выстрелить.
    Ссылка
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