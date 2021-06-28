Рубен ДИАШ: «Мы просто обязаны были побеждать Бельгию»

Защитник сборной Португалии – о вылете с Евро-2020

  • 28.06.2021 05:40
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Рубен ДИАШ: «Мы просто обязаны были побеждать Бельгию»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Диаш

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш прокомментировал поражение от национальной команды Бельгии (0:1) в матче заключительного тура группового раунда Евро-2020.

«Мы постоянно угрожали чужим воротам. Даже в первом тайме мы ни в чем не уступали противнику. В итоге им повезло, что мяч полетел по сложной траектории и попал в сетку. Мы много раз были близки к тому, чтобы сравнять счет, но сегодня мяч просто не хотел идти в ворота.

Я бы не сказал, что наш план на игру был ошибочным. Наоборот,  мы смотрелись хорошо и превосходили противника. К сожалению, мы не добились того, о чем мечтали. И дело тут вообще не в плане - мы просто обязаны были побеждать», - сказал Диаш.

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Источник — УЕФА

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