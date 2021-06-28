Наставник Бельгии: «Мы показали потрясающую концентрацию»

Роберто Мартинес – о победе над Португалией

  • 28.06.2021 03:01
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Наставник Бельгии: «Мы показали потрясающую концентрацию»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над национальной командой Португалии (1:0) в матче заключительного тура группового раунда Евро-2020.

«Мы показали потрясающую концентрацию и очень хорошо защищались. Наша команда контролировала игру и отлично оборонялась, когда это было необходимо. Мы забили очень красивый гол, а во втором тайме, как и следовало ожидать, инициатива перешла к Португалии. Нам нужно было показать свой несгибаемый характер.

Наш план так или иначе был основан на двух аспектах - тактическая дисциплина и холодный расчет. Если бы мы лучше распоряжались мячом в контратаках и больше владели им, то, возможно, могли бы извлечь большего из рискованной игры сборной Португалии во втором тайме», - сказал Мартинес.

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Источник — УЕФА

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