Наставник Бельгии: «Мы показали потрясающую концентрацию»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над национальной командой Португалии (1:0) в матче заключительного тура группового раунда Евро-2020.

«Мы показали потрясающую концентрацию и очень хорошо защищались. Наша команда контролировала игру и отлично оборонялась, когда это было необходимо. Мы забили очень красивый гол, а во втором тайме, как и следовало ожидать, инициатива перешла к Португалии. Нам нужно было показать свой несгибаемый характер.

Наш план так или иначе был основан на двух аспектах - тактическая дисциплина и холодный расчет. Если бы мы лучше распоряжались мячом в контратаках и больше владели им, то, возможно, могли бы извлечь большего из рискованной игры сборной Португалии во втором тайме», - сказал Мартинес.