ФОТО. Последняя тренировка сборной в Бухаресте перед вылетом в Глазго

Команда продолжает подготовку к матчу 1/8 финала Евро-2020 со Швецией

  • 28.06.2021 00:59
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ФОТО. Последняя тренировка сборной в Бухаресте перед вылетом в Глазго
© УАФ

Заключительный, 19-й, день румынско-нидерландского этапа Евро сборная Украины провела по устоявшемуся распорядку.

Дуэт голкиперов Андрей Пятов – Анатолий Трубин закрывал программу пресс-конференций Украинскогой медиацентра в Бухаресте, работающего с 8 июня. Пресс-служба УАФ совместно со сборной Украины организовали 12 встреч представителей СМИ с игроками и главным тренером национальной команды – всего в пресс-конференциях приняли участие 23 футболиста. А еще продолжаются и официальные предматчевые и послематчевые мероприятия для медиа. Украинцы четко выполняют регламент УЕФА, и, пожалуй, более открытую сборную на чемпионате Европы не найти.

Капитан сине-желтых Андрей Пятов отметил, что команда осознает ответственность и настроена показать, что достойна шанса, который ей выпал. А Анатолий Трубин добавил, что не считает Швецию фаворитом противостояния, оценив силу оппонентов как 50 на 50.

Вернувшись в гостиницу, голкиперы имели еще немного времени до начала теоретического занятия, которое традиционно состоялось перед обедом. Тренерский штаб вместе с игроками внимательно анализирует ближайшего соперника.

Вечером сине-желтые снова вернулись к Триумфальной арке (после вчерашней тренировки на «Волунтари»), ведь сборная Франции, у которой сейчас право первого выбора, проводила свое предигровое занятие на «Арене Национале». В начале тренировки украинцы отчетливо слышали из-за трибун возгласы из параллельного занятия – на регбийном поле, расположенном рядом. Эмоциональная вспыльчивость представителей другого игрового вида спорта ярко напомнила, что собственно и сам «Аркул де Триумф» построен для регби и служить по назначению будет сразу после того, как в Бухаресте закончатся матчи футбольного Евро. А вообще этот участок площади – мультиспортивный: с другой стороны к арене примыкает еще и легкоатлетический стадион.

Что касается собственно тренировки сборной Украины, то тренерский штаб продолжил подготовку к матчу со шведами. Роман Яремчук вернулся в общую группу и провел все занятия с партнерами по команде. Между тем Александр Зубков продолжил индивидуальные беговые упражнения, приближая свое возвращение к работе с мячом.

28 июня утром сборная Украины вылетит чартерным рейсом из Бухареста в Глазго, где разместится в отеле Crown Plaza. В 17:45 по местному времени главный тренер Андрей Шевченко и игрок Тарас Степаненко пообщаются с аккредитованными СМИ во время онлайн-пресс-конференции, а в 18:30 начнется предматчевая тренировку команды на «Хэмпден Парк».

Тренировка сборной Украины, 27.06.2021

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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