ПЯТОВ: «Должны проходить Швецию или нас уничтожат наши же журналисты»

Вратарь сборной Украины настраивается на матч 1/8 финала Евро-2020

  • 27.06.2021 11:48
  • 805 просмотров
  • 8 комментариев
ПЯТОВ: «Должны проходить Швецию или нас уничтожат наши же журналисты»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча со борной Швеции в плей-офф Евро-2020.

«Швеция фаворит? Это 1/8 финала, здесь команды отдают все силы. Нельзя говорить о шансах. На бумаге кто-то фаворит, кто-то нет. Команды отдают все силы.

Пенальти? Конечно мы отрабатываем пенальти, это часть футбола. Нас это может ожидать, мы должны быть готовы ко всему.

Кто лучший пенальтист - мы не будем раскрывать все карты. Есть люди, которые хорошо пробивают. Но на тренировках нет такого давления и ощущений, какие ты можешь испытать в игре. 

Мандраж всегда есть. Понимаем, как нам судьба подарила этот шанс. Мы воспринимаем ответственность. Мы должны проходить Швецию, другого варианта нет. Мы должны показать, что нам дали шанс и мы должны быть готовы к нему или тогда нас могут уничтожить наши же журналисты. Мы готовимся к игре, готовы морально, физически и психологически. Я думаю, будет все хорошо.

Был разговор через пару дней после матча с Австрией. Когда узнали, что остаемся, была теория, мужская беседа. Многие ребята высказали свое мнение, абсолютно мужской разговор вышел. Но говорить на камеру это одно, но если ты в игре не показываешь, эти слова пустые. Надеюсь, что каждый из ребят в игре подкрепит свои слова на деле.

Тренер вратарей Педро Хара? Он сумасшедший (смеется прим.). Приятно работать с таким специалистом, огромный выбор упражнений. У меня только позитив. Я в сборную приезжаю, как на сборы. Но я после этой работы лучше чувствую.

Конечно, нам будет не хватать наших болельщиков. Я за то, чтобы было больше поддержки. С Австрией был не полный стадион, но я не представляю, если бы не было ограничений - наших бы болельщиков было 3/4 стадиона. Надеюсь они будут с нами в душе и не перестают верить нас. А мы обязаны проходить дальше», - сказал Пятов.

Матч Швеция – Украина состоится 29-го июня. Начало встречи в 22:00.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(8 голосов)

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Комментарии
    New Zealander
    online
      New Zealander, 27.06.2021 12:16
    0
    Оказывается у Украины найменьшее число футболистов выступает в Топ 5 лиг Европы, - всего три. Когда например у Чехии и Швеции по 10. У Дании, Швейцарии, Австрии - по 18-20. Так что нечего удивляться таким результатам. Наша школа футбола очень отсталая, в Европе наши футболисты никому не нужны. Только украинцы называют их "перспективными". Почему? Потому что "wishful thinking", нам бы хотелось бы, так как они наши. Но реальность более сурова, чем кажется.
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    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 27.06.2021 12:14
    0
    AЛВ, 27.06.2021 12:02
    Хотілось побажати збірній Україні так боротись,як збірна Австрії проти Італії.!!!
    І вилетіти як Австрія від Італії😁😁😁👌👌👌
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    _Maks__7777
    online
      _Maks__7777, 27.06.2021 12:07
    +1
    Только победа ,только сборная,что значит журналисты ,болельщики вас в первую очередь уничтожат ,,....вам подарили шведы 1/8,у вас такой фарт ,только выход в 1/4, и точка ...
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    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 27.06.2021 12:05
    +3
    rosti79, 27.06.2021 11:57
    Ввас усаашие уже давно не кто верит
    Я верю в Украну!!! Слава Украине!
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    AЛВ
    online
      AЛВ, 27.06.2021 12:02
    +2
    Хотілось побажати збірній Україні так боротись,як збірна Австрії проти Італії.!!!
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    lomancevova
      lomancevova, 27.06.2021 12:01
    +5
    Ви не про журналістів думайте, а про честь країни, яку ви представляєте.
    Бо дивишся як грали для прикладу поляки, угорці, австрійці, як грають данці, то якось соромно стає за вашу, якщо її можна назвати "гру".
    Ссылка
    Владислав Горбик
    online
      Владислав Горбик, 27.06.2021 11:59
    +2
    Та ви самі собі доведіть, що такі класні, як думаєте. А то все перекладаєте, то на глядачів, то на журналістів.
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 27.06.2021 11:57
    -1
    Ввас усаашие уже давно не кто верит
    Ссылка
    lomancevova
      lomancevova, 27.06.2021 12:01
    +5
    Ви не про журналістів думайте, а про честь країни, яку ви представляєте.
    Бо дивишся як грали для прикладу поляки, угорці, австрійці, як грають данці, то якось соромно стає за вашу, якщо її можна назвати "гру".
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 27.06.2021 12:05
    +3
    rosti79, 27.06.2021 11:57
    Ввас усаашие уже давно не кто верит
    Я верю в Украну!!! Слава Украине!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 27.06.2021 12:02
    +2
    Хотілось побажати збірній Україні так боротись,як збірна Австрії проти Італії.!!!
    Ссылка
    Владислав Горбик
    online
      Владислав Горбик, 27.06.2021 11:59
    +2
    Та ви самі собі доведіть, що такі класні, як думаєте. А то все перекладаєте, то на глядачів, то на журналістів.
    Ссылка
    _Maks__7777
    online
      _Maks__7777, 27.06.2021 12:07
    +1
    Только победа ,только сборная,что значит журналисты ,болельщики вас в первую очередь уничтожат ,,....вам подарили шведы 1/8,у вас такой фарт ,только выход в 1/4, и точка ...
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 27.06.2021 12:16
    0
    Оказывается у Украины найменьшее число футболистов выступает в Топ 5 лиг Европы, - всего три. Когда например у Чехии и Швеции по 10. У Дании, Швейцарии, Австрии - по 18-20. Так что нечего удивляться таким результатам. Наша школа футбола очень отсталая, в Европе наши футболисты никому не нужны. Только украинцы называют их "перспективными". Почему? Потому что "wishful thinking", нам бы хотелось бы, так как они наши. Но реальность более сурова, чем кажется.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 27.06.2021 12:14
    0
    AЛВ, 27.06.2021 12:02
    Хотілось побажати збірній Україні так боротись,як збірна Австрії проти Італії.!!!
    І вилетіти як Австрія від Італії😁😁😁👌👌👌
    Ссылка
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