ПЯТОВ: «Должны проходить Швецию или нас уничтожат наши же журналисты»

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча со борной Швеции в плей-офф Евро-2020.

«Швеция фаворит? Это 1/8 финала, здесь команды отдают все силы. Нельзя говорить о шансах. На бумаге кто-то фаворит, кто-то нет. Команды отдают все силы.

Пенальти? Конечно мы отрабатываем пенальти, это часть футбола. Нас это может ожидать, мы должны быть готовы ко всему.

Кто лучший пенальтист - мы не будем раскрывать все карты. Есть люди, которые хорошо пробивают. Но на тренировках нет такого давления и ощущений, какие ты можешь испытать в игре.

Мандраж всегда есть. Понимаем, как нам судьба подарила этот шанс. Мы воспринимаем ответственность. Мы должны проходить Швецию, другого варианта нет. Мы должны показать, что нам дали шанс и мы должны быть готовы к нему или тогда нас могут уничтожить наши же журналисты. Мы готовимся к игре, готовы морально, физически и психологически. Я думаю, будет все хорошо.

Был разговор через пару дней после матча с Австрией. Когда узнали, что остаемся, была теория, мужская беседа. Многие ребята высказали свое мнение, абсолютно мужской разговор вышел. Но говорить на камеру это одно, но если ты в игре не показываешь, эти слова пустые. Надеюсь, что каждый из ребят в игре подкрепит свои слова на деле.

Тренер вратарей Педро Хара? Он сумасшедший (смеется прим.). Приятно работать с таким специалистом, огромный выбор упражнений. У меня только позитив. Я в сборную приезжаю, как на сборы. Но я после этой работы лучше чувствую.

Конечно, нам будет не хватать наших болельщиков. Я за то, чтобы было больше поддержки. С Австрией был не полный стадион, но я не представляю, если бы не было ограничений - наших бы болельщиков было 3/4 стадиона. Надеюсь они будут с нами в душе и не перестают верить нас. А мы обязаны проходить дальше», - сказал Пятов.

Матч Швеция – Украина состоится 29-го июня. Начало встречи в 22:00.