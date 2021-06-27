ПЯТОВ: «Должны проходить Швецию или нас уничтожат наши же журналисты»

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча со борной Швеции в плей-офф Евро-2020.
«Швеция фаворит? Это 1/8 финала, здесь команды отдают все силы. Нельзя говорить о шансах. На бумаге кто-то фаворит, кто-то нет. Команды отдают все силы.
Пенальти? Конечно мы отрабатываем пенальти, это часть футбола. Нас это может ожидать, мы должны быть готовы ко всему.
Кто лучший пенальтист - мы не будем раскрывать все карты. Есть люди, которые хорошо пробивают. Но на тренировках нет такого давления и ощущений, какие ты можешь испытать в игре.
Мандраж всегда есть. Понимаем, как нам судьба подарила этот шанс. Мы воспринимаем ответственность. Мы должны проходить Швецию, другого варианта нет. Мы должны показать, что нам дали шанс и мы должны быть готовы к нему или тогда нас могут уничтожить наши же журналисты. Мы готовимся к игре, готовы морально, физически и психологически. Я думаю, будет все хорошо.
Был разговор через пару дней после матча с Австрией. Когда узнали, что остаемся, была теория, мужская беседа. Многие ребята высказали свое мнение, абсолютно мужской разговор вышел. Но говорить на камеру это одно, но если ты в игре не показываешь, эти слова пустые. Надеюсь, что каждый из ребят в игре подкрепит свои слова на деле.
Тренер вратарей Педро Хара? Он сумасшедший (смеется прим.). Приятно работать с таким специалистом, огромный выбор упражнений. У меня только позитив. Я в сборную приезжаю, как на сборы. Но я после этой работы лучше чувствую.
Конечно, нам будет не хватать наших болельщиков. Я за то, чтобы было больше поддержки. С Австрией был не полный стадион, но я не представляю, если бы не было ограничений - наших бы болельщиков было 3/4 стадиона. Надеюсь они будут с нами в душе и не перестают верить нас. А мы обязаны проходить дальше», - сказал Пятов.
Матч Швеция – Украина состоится 29-го июня. Начало встречи в 22:00.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Бо дивишся як грали для прикладу поляки, угорці, австрійці, як грають данці, то якось соромно стає за вашу, якщо її можна назвати "гру".
Бо дивишся як грали для прикладу поляки, угорці, австрійці, як грають данці, то якось соромно стає за вашу, якщо її можна назвати "гру".
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