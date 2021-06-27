Анатолий ТРУБИН: «Каждый хочет доказать и показать, что мы одна команда»

Вратарь сборной Украины – о предстоящем матче со Швецией

  • 27.06.2021 11:52
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  • 1 комментарий
Анатолий ТРУБИН: «Каждый хочет доказать и показать, что мы одна команда»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции.
 
- Это уже плей-офф. Поэтому я не могу сказать, что Швеция – однозначный фаворит. Я считаю, что шансы будут 50 на 50 и кто больше будет этого хотеть, у кого будет больше желания, тот и выйдет победителем. 
 
- Какое настроение в команде на сегодняшний день?
- Думаю, что после неудачного матча с Австрией каждый пересмотрел свое видение и на этот матч против Швеции выйдет максимально заряженным. На данный момент это один из самых важных матчей в карьере и каждый хочет доказать и показать, что мы одна команда, и после неудач мы сможем как единое целое выйти победителями.
 
- Назовите коронное упражнение у тренера вратарей Педро Хары.
- Не могу выделить одно упражнение, для меня все новое. Все интересно, открывает мои возможности по-новому.
 
- Кто из вратарей на Евро произвел на вас впечатление?
- Жора Бущан очень хорошо выступает в этих матчах. На групповой стадии все матчи провел отлично, – сказал Трубин.

Матч Швеция – Украина состоится 29 июня на «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало встречи в 22:00 по Киеву. 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    manticora1990
    online
      manticora1990, 27.06.2021 12:05
    0
    Одна команда лузеров))
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 27.06.2021 12:05
    0
    Одна команда лузеров))
    Ссылка
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