Анатолий ТРУБИН: «Каждый хочет доказать и показать, что мы одна команда»

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции.



- Это уже плей-офф. Поэтому я не могу сказать, что Швеция – однозначный фаворит. Я считаю, что шансы будут 50 на 50 и кто больше будет этого хотеть, у кого будет больше желания, тот и выйдет победителем.



- Какое настроение в команде на сегодняшний день?

- Думаю, что после неудачного матча с Австрией каждый пересмотрел свое видение и на этот матч против Швеции выйдет максимально заряженным. На данный момент это один из самых важных матчей в карьере и каждый хочет доказать и показать, что мы одна команда, и после неудач мы сможем как единое целое выйти победителями.



- Назовите коронное упражнение у тренера вратарей Педро Хары.

- Не могу выделить одно упражнение, для меня все новое. Все интересно, открывает мои возможности по-новому.



- Кто из вратарей на Евро произвел на вас впечатление?

- Жора Бущан очень хорошо выступает в этих матчах. На групповой стадии все матчи провел отлично, – сказал Трубин.

Матч Швеция – Украина состоится 29 июня на «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

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