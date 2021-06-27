КАНЧЕЛЬСКИС:«Украинцы едут играть в Европу, а в России сказки рассказывают»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», бывший российский футболист Андрей Канчельскис сравнил ситуацию с футболом в Украине и России по ходу Евро-2020:

«Не думаю, что на российских парней кто-то обратил внимание. Предложений из топ-5 лиг ждать точно не стоит, туда с таким уровнем никак не попасть. Но надо обязательно уезжать в ту же Бельгию или Нидерланды.

Мне никто не приглянулся, даже Дивеев. Разве можно говорить хорошо о защитнике, если команду разгромили? Надо быть самокритичными и понимать, что все очень плачевно. Слухи про «Венецию»? Дай Бог, чтобы Игорь уехал, если это так. Я всегда поддерживаю инициативу игроков уехать в Европу. Уровень чемпионата у нас крайне слабый.

Украинцы, вон, уезжают в Бельгию. За последние 5 лет 200 украинских футболистов уехали в разные европейские чемпионаты: Бельгия, Польша, Испания. Вот у них и есть результат, а наших сколько уехало, трое? В чемпионате Украины маленькие зарплаты, поэтому люди стремятся уехать заработать в Европу. А у нас только рассказывают сказки о том, как все хорошо с футболом».

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