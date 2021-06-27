КАНЧЕЛЬСКИС:«Украинцы едут играть в Европу, а в России сказки рассказывают»

За последние годы много украинцев уехали в европейские чемпионаты

  • 27.06.2021 23:23
  • 6665 просмотров
  • 10 комментариев
КАНЧЕЛЬСКИС:«Украинцы едут играть в Европу, а в России сказки рассказывают»
© ФК Навбахор. Андрей Канчельскис

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», бывший российский футболист Андрей Канчельскис сравнил ситуацию с футболом в Украине и России по ходу Евро-2020:

«Не думаю, что на российских парней кто-то обратил внимание. Предложений из топ-5 лиг ждать точно не стоит, туда с таким уровнем никак не попасть. Но надо обязательно уезжать в ту же Бельгию или Нидерланды.

Мне никто не приглянулся, даже Дивеев. Разве можно говорить хорошо о защитнике, если команду разгромили? Надо быть самокритичными и понимать, что все очень плачевно. Слухи про «Венецию»? Дай Бог, чтобы Игорь уехал, если это так. Я всегда поддерживаю инициативу игроков уехать в Европу. Уровень чемпионата у нас крайне слабый.

Украинцы, вон, уезжают в Бельгию. За последние 5 лет 200 украинских футболистов уехали в разные европейские чемпионаты: Бельгия, Польша, Испания. Вот у них и есть результат, а наших сколько уехало, трое? В чемпионате Украины маленькие зарплаты, поэтому люди стремятся уехать заработать в Европу. А у нас только рассказывают сказки о том, как все хорошо с футболом».

Три условия. Павелко ответил, когда может состояться матч Украины и России

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport24.ru

(44 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.06.2021 00:08
    0
    KOT, 27.06.2021 23:37
    Маленькая зп у футболистов в Украине? Наверное минималку получают
    тыща евро к примеру в ингульце+призовые...в Германии електрик три получает
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 27.06.2021 23:52
    +1
    Ну про 200 перегнул...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.06.2021 23:52
    +3
    salenco, 27.06.2021 23:35
    Самое интересное что он же сам Украинец, а строит из себя кацапа
    Как любой тру россиянин с 1999 года имеет подданство Великобритании
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.06.2021 23:40
    +3
    Ордец и Ракицкий вот тоже поехали зарабатывать... до этого еще был в Кубане, Зинченко в Уфе. Зарабатывают ребята...
    Ссылка
    KOT
    online
      KOT, 27.06.2021 23:37
    +2
    Маленькая зп у футболистов в Украине? Наверное минималку получают
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 27.06.2021 23:37
    -7
    salenco, 27.06.2021 23:35
    Самое интересное что он же сам Украинец, а строит из себя кацапа
    Какой он украинец? Кончеленко)))? Он латыш или эстонец)
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 27.06.2021 23:36
    -3
    Что ж так много уехало а играть не кому( лавка пустая(
    Ссылка
    salenco
    online
      salenco, 27.06.2021 23:35
    +3
    Андрій Ванчак, 27.06.2021 23:32
    Ще одна прасті"тутка правду сказала, відчувають розвал бензоклонки під назвою параша)))
    Самое интересное что он же сам Украинец, а строит из себя кацапа
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 27.06.2021 23:33
    -5
    Сколько 200? Коньчелскис бояры перепил)))
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 27.06.2021 23:32
    +5
    Ще одна прасті"тутка правду сказала, відчувають розвал бензоклонки під назвою параша)))
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 27.06.2021 23:32
    +5
    Ще одна прасті"тутка правду сказала, відчувають розвал бензоклонки під назвою параша)))
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.06.2021 23:52
    +3
    salenco, 27.06.2021 23:35
    Самое интересное что он же сам Украинец, а строит из себя кацапа
    Как любой тру россиянин с 1999 года имеет подданство Великобритании
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.06.2021 23:40
    +3
    Ордец и Ракицкий вот тоже поехали зарабатывать... до этого еще был в Кубане, Зинченко в Уфе. Зарабатывают ребята...
    Ссылка
    salenco
    online
      salenco, 27.06.2021 23:35
    +3
    Андрій Ванчак, 27.06.2021 23:32
    Ще одна прасті"тутка правду сказала, відчувають розвал бензоклонки під назвою параша)))
    Самое интересное что он же сам Украинец, а строит из себя кацапа
    Ссылка
    KOT
    online
      KOT, 27.06.2021 23:37
    +2
    Маленькая зп у футболистов в Украине? Наверное минималку получают
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 27.06.2021 23:52
    +1
    Ну про 200 перегнул...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.06.2021 00:08
    0
    KOT, 27.06.2021 23:37
    Маленькая зп у футболистов в Украине? Наверное минималку получают
    тыща евро к примеру в ингульце+призовые...в Германии електрик три получает
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности