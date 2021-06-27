Первая лига или Вторая? Вопрос по Николаеву будет решен до 1 июля

1 июля ПФЛ проведет жеребьевку календаря Первой и Второй лиг

  • 27.06.2021 19:53
  • 819 просмотров
  • 2 комментария
Первая лига или Вторая? Вопрос по Николаеву будет решен до 1 июля
© ПФЛ. Александр Каденко

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал ситуацию с МФК «Николаев»:

«Вопрос по «Николаеву», думаю, будет решен 29–30 июня. Полный список участников Первой лиги, думаю, до 1 июля на 100% будет, потому что тогда пройдет жеребьевка календаря. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с «Николаевом». Мы общаемся».

Напомним, МФК «Николаев» ранее объявил о добровольном понижении в классе из Первой лиги во Вторую из-за отсутствия поддержки местных властей.

Запланировано, что жеребьевка календаря в Первой и Второй лиге состоится 1 июля. Сергей Шевченко стал новым главным тренером МФК «Николаев».

Утвержден состав лиг. В Первой лиге – 16 команд, во Второй – 2 группы по 16

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Источник — Трибуна

(2 голоса)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 27.06.2021 20:55
    0
    DidOk, 27.06.2021 20:45
    Миколаївці, яка там ситуація з ФК ?
    гівно((
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 27.06.2021 20:45
    0
    Миколаївці, яка там ситуація з ФК ?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 27.06.2021 20:55
    0
    DidOk, 27.06.2021 20:45
    Миколаївці, яка там ситуація з ФК ?
    гівно((
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 27.06.2021 20:45
    0
    Миколаївці, яка там ситуація з ФК ?
    Ссылка
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