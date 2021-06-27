Первая лига или Вторая? Вопрос по Николаеву будет решен до 1 июля

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал ситуацию с МФК «Николаев»:

«Вопрос по «Николаеву», думаю, будет решен 29–30 июня. Полный список участников Первой лиги, думаю, до 1 июля на 100% будет, потому что тогда пройдет жеребьевка календаря. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с «Николаевом». Мы общаемся».

Напомним, МФК «Николаев» ранее объявил о добровольном понижении в классе из Первой лиги во Вторую из-за отсутствия поддержки местных властей.

Запланировано, что жеребьевка календаря в Первой и Второй лиге состоится 1 июля. Сергей Шевченко стал новым главным тренером МФК «Николаев».

Утвержден состав лиг. В Первой лиге – 16 команд, во Второй – 2 группы по 16