Клуб, который добровольно понизился в классе, назначил нового тренера

Футболистам МФК «Николаев» представили нового главного тренера, которым стал Сергей Шевченко.

Недавно клуб из Николаева заявил о добровольном переходе из Первой лиги во Вторую лигу из-за отсутствия поддержки от городских властей.

Любителям николаевского футбола Сергей Шевченко, уроженец Херсона, хорошо известен. В 1980–1984 годах он сыграл за «Судостроитель» 148 матчей и забил 16 мячей. Также в его игровой карьере херсонский «Кристалл» (184 матча, 15 голов), «Заря» Бельцы (48 матчей, 3 гола) и каховский «Мелиоратор» (33 матча, 6 голов).

В тренерской карьере Сергея Шевченко значатся: «Мелиоратор» (Каховка), «Кристалл» (Херсон), «Нефтяник» (Ахтырка), «Игросервис» (Симферополь), «Севастополь» и другие клубы. С 2014 по 2020 год работал в симферопольской «Таврии».

Обращаясь к футболистам, Сергей Шевченко подчеркнул: «Вторая лига – это этап к будущим достижениям. Надеюсь, что даже после понижения в классе николаевские болельщики не отвернутся от команды и придут на трибуны Центрального городского стадиона, чтобы поддержать МФК «Николаев».

Клуб Первой лиги заявил о добровольном переходе во Вторую лигу