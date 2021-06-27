Клуб, который добровольно понизился в классе, назначил нового тренера

Сергей Шевченко возглавил МФК «Николаев», решивший играть во Второй лиге

  • 27.06.2021 19:01
  • 2181 просмотр
  • 1 комментарий
Клуб, который добровольно понизился в классе, назначил нового тренера
© МФК Николаев. Сергей Шевченко

Футболистам МФК «Николаев» представили нового главного тренера, которым стал Сергей Шевченко.

Недавно клуб из Николаева заявил о добровольном переходе из Первой лиги во Вторую лигу из-за отсутствия поддержки от городских властей.

Любителям николаевского футбола Сергей Шевченко, уроженец Херсона, хорошо известен. В 1980–1984 годах он сыграл за «Судостроитель» 148 матчей и забил 16 мячей. Также в его игровой карьере херсонский «Кристалл» (184 матча, 15 голов), «Заря» Бельцы (48 матчей, 3 гола) и каховский «Мелиоратор» (33 матча, 6 голов).

В тренерской карьере Сергея Шевченко значатся: «Мелиоратор» (Каховка), «Кристалл» (Херсон), «Нефтяник» (Ахтырка), «Игросервис» (Симферополь), «Севастополь» и другие клубы. С 2014 по 2020 год работал в симферопольской «Таврии».

Обращаясь к футболистам, Сергей Шевченко подчеркнул: «Вторая лига – это этап к будущим достижениям. Надеюсь, что даже после понижения в классе николаевские болельщики не отвернутся от команды и придут на трибуны Центрального городского стадиона, чтобы поддержать МФК «Николаев».

Клуб Первой лиги заявил о добровольном переходе во Вторую лигу

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — МФК Николаев

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 27.06.2021 19:08
    -2
    ...нехай добровільно саморозпустяться, навіщо такий футбол?
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности