Нидерланды — Чехия: стартовые составы команд

Поединок 1/8 финала Евро-2020 состоится 27 июня в 19:00

  • 27.06.2021 17:51
  • 247 просмотров
  • 1 комментарий
Нидерланды — Чехия: стартовые составы команд
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 июня, состоится поединок 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия.

Стартовые составы команд:

Нидерланды: Стекеленбург, Думфрис, де Врей, де Лигт, Блинд, ван Аанхольт, де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг, Депай, Мален.

Запас: Крул, Бизот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергхейс, Промес, Классен, Гравенберх, Вегхорст, Ю. Тимбер, Гакпо.

Чехия: Вайлик, Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек, Голеш, Соучек, Масопуст, Барак, Шевчик, Шик.

Запас: Мандоус, Коубек, Брабец, Крменчик, Янкто, Гложек, Выдра, Крал, Матею, Пекгарт, Пешек, Садилек.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Чехия.

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Источник — УЕФА

(1 голос)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 27.06.2021 18:13
    0
    А де Дьомфріс, Депай, які розривали всіх у групі?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 27.06.2021 18:13
    0
    А де Дьомфріс, Депай, які розривали всіх у групі?
    Ссылка
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