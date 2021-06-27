В воскресенье, 27 июня, состоится поединок 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия.
Стартовые составы команд:
Нидерланды: Стекеленбург, Думфрис, де Врей, де Лигт, Блинд, ван Аанхольт, де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг, Депай, Мален.
Запас: Крул, Бизот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергхейс, Промес, Классен, Гравенберх, Вегхорст, Ю. Тимбер, Гакпо.
Чехия: Вайлик, Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек, Голеш, Соучек, Масопуст, Барак, Шевчик, Шик.
Запас: Мандоус, Коубек, Брабец, Крменчик, Янкто, Гложек, Выдра, Крал, Матею, Пекгарт, Пешек, Садилек.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Чехия.
Источник — УЕФА
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