Тренер Шахтера: «Мы знали, что это — легендарный клуб»

Тренер по физподготовке Маркаттильо Маркаттильи рассказал о своих обязанностях, динамике работы на сборах и поделился эмоциями после перехода в «Шахтер».

– Марко, расскажите о себе, каковы ваши функции?

– Я тренер по физической подготовке. С Винченцо Терезой и Агостино Тибауди мы как одна команда. Мистер требует, чтобы у игроков было оптимальное физическое состояние, потому мы координируем с ним свою работу.

– Как и когда началось ваше сотрудничество с Роберто Де Дзерби?

– Семь лет назад, когда Де Дзерби работал в «Фодже». Я начал во время второго сезона Роберто в команде, тогда же стартовала совместная деятельность с Винченцо Терезой. После «Фоджи» мы продолжали вместе трудиться в «Палермо» и «Беневенто», а затем перешли в «Сассуоло», где к нам присоединился Агостино Тибауди.

– Как отреагировали на переезд в Украину и работу с «Шахтером»?

– Мы знали о донецком «Шахтере» ранее, что это легендарный клуб, который играет в Европе, потому для нас большая честь работать здесь. Особенные эмоции были от переезда в Киев. Даже за пару дней, проведенных в Киеве, уже увидели, что это прекрасный город.

– Что можете сказать об уровне игроков «Шахтера», в каком физическом состоянии они находятся сейчас?

– 14 июня мы приступили к работе с футболистами, но сначала она проходила с легкой интенсивностью. Знаем, что все ребята – профессионалы, будут выкладываться на сто процентов. Для нас это важно, ведь всегда, когда нагрузка возрастает, мы уверены, что футболист покажет свой потенциал максимально. Сейчас мы провели несколько тестов и знаем уровень каждого, можем планировать работу. Это нормальный процесс, ведь игроки отдыхали. Приложим все усилия для правильной подготовки к сезону и для того, чтобы все были готовы уже к первому матчу наилучшим образом.

– У вас индивидуальный подход к каждому футболисту. Это зависит от позиции на поле или на первые роли выходит физическое состояние?

– Возможно, вы заметили, мы много работаем с мячом. Это важно, но также у нас есть цель – увеличивать нагрузки для улучшения физического состояния игроков. У каждого из них есть своя позиция, и, отталкиваясь от этого, мы можем планировать работу. Знаем всех футболистов, их параметры, потому и можем организовать индивидуальные занятия, чтобы каждый повышал свой уровень.

– Ваши ближайшие тренерские цели?

– Важно быть готовыми физически 20–24 июля, к первым матчам сезона. Хотелось бы начать год с позитива, а для этого нужно, чтобы команда была подготовленной.

– Чего вы пожелали бы болельщикам «Шахтера»?

– Надеемся, болельщики получат удовольствие от нашей игры, потому что в этом и состоит наша философия и философия Мистера. Отдадим себя на сто процентов, чтобы показать соответствующие результаты и качественный футбол.