Тренер Шахтера: «Мы знали, что это — легендарный клуб»

Маркаттильо Маркаттильи рассказал о своей работе в донецкой команде

  • 27.06.2021 16:27
  • 415 просмотров
  • 11 комментариев
Тренер Шахтера: «Мы знали, что это — легендарный клуб»
© ФК Шахтер Донецк. Маркаттильо Маркаттильи

Тренер по физподготовке Маркаттильо Маркаттильи рассказал о своих обязанностях, динамике работы на сборах и поделился эмоциями после перехода в «Шахтер».

– Марко, расскажите о себе, каковы ваши функции?
– Я тренер по физической подготовке. С Винченцо Терезой и Агостино Тибауди мы как одна команда. Мистер требует, чтобы у игроков было оптимальное физическое состояние, потому мы координируем с ним свою работу.

– Как и когда началось ваше сотрудничество с Роберто Де Дзерби?
– Семь лет назад, когда Де Дзерби работал в «Фодже». Я начал во время второго сезона Роберто в команде, тогда же стартовала совместная деятельность с Винченцо Терезой. После «Фоджи» мы продолжали вместе трудиться в «Палермо» и «Беневенто», а затем перешли в «Сассуоло», где к нам присоединился Агостино Тибауди.

– Как отреагировали на переезд в Украину и работу с «Шахтером»?
– Мы знали о донецком «Шахтере» ранее, что это легендарный клуб, который играет в Европе, потому для нас большая честь работать здесь. Особенные эмоции были от переезда в Киев. Даже за пару дней, проведенных в Киеве, уже увидели, что это прекрасный город.

– Что можете сказать об уровне игроков «Шахтера», в каком физическом состоянии они находятся сейчас?
– 14 июня мы приступили к работе с футболистами, но сначала она проходила с легкой интенсивностью. Знаем, что все ребята – профессионалы, будут выкладываться на сто процентов. Для нас это важно, ведь всегда, когда нагрузка возрастает, мы уверены, что футболист покажет свой потенциал максимально. Сейчас мы провели несколько тестов и знаем уровень каждого, можем планировать работу. Это нормальный процесс, ведь игроки отдыхали. Приложим все усилия для правильной подготовки к сезону и для того, чтобы все были готовы уже к первому матчу наилучшим образом.

– У вас индивидуальный подход к каждому футболисту. Это зависит от позиции на поле или на первые роли выходит физическое состояние?
– Возможно, вы заметили, мы много работаем с мячом. Это важно, но также у нас есть цель – увеличивать нагрузки для улучшения физического состояния игроков. У каждого из них есть своя позиция, и, отталкиваясь от этого, мы можем планировать работу. Знаем всех футболистов, их параметры, потому и можем организовать индивидуальные занятия, чтобы каждый повышал свой уровень.

– Ваши ближайшие тренерские цели?
– Важно быть готовыми физически 20–24 июля, к первым матчам сезона. Хотелось бы начать год с позитива, а для этого нужно, чтобы команда была подготовленной.

– Чего вы пожелали бы болельщикам «Шахтера»?
– Надеемся, болельщики получат удовольствие от нашей игры, потому что в этом и состоит наша философия и философия Мистера. Отдадим себя на сто процентов, чтобы показать соответствующие результаты и качественный футбол.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 27.06.2021 16:55
    0
    денаме в ЛЧ попадает раз в 7 лет,вот это легендарный клуб
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 27.06.2021 16:54
    0
    dd dent, 27.06.2021 16:53
    Вообще не пойму на фиг эти бесконечные дифирамбы кукушка хвалит петуха внутри клуба, вы результат покажите, а потом уже кукареканье, в частности в еврокубках
    Это их философия. Придти к ржавым и рассказывать, что это не ржавчина, а золото
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.06.2021 16:53
    +2
    Вообще не пойму на фиг эти бесконечные дифирамбы кукушка хвалит петуха внутри клуба, вы результат покажите, а потом уже кукареканье, в частности в еврокубках
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 27.06.2021 16:53
    +2
    smart__Forever, 27.06.2021 16:47
    Тем, что в истории надрали динамо 6 : 0
    Ахаа. Не выиграв ни одного чемпа против 13 и 3 еврокубков Имея 19 побед при 44 поражениях
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.06.2021 16:51
    +3
    bullyUA, 27.06.2021 16:50
    Так Шахтер же проиграл великому Агробизнесу с разницей всего в один мяч.
    Странно конечно с таким по $ за состав влетать им
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.06.2021 16:50
    +4
    smart__Forever, 27.06.2021 16:47
    Тем, что в истории надрали динамо 6 : 0
    1ОО5ОО лет назад? Да и дк неоднократно их побеждали и шо
    Ссылка
    bullyUA
      bullyUA, 27.06.2021 16:50
    +3
    dd dent, 27.06.2021 16:41
    И чем он легендарный?
    Так Шахтер же проиграл великому Агробизнесу с разницей всего в один мяч.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.06.2021 16:47
    +4
    VAD, 27.06.2021 16:44
    По ходу их там Дениска покусал всех
    Дал трохи пайка просто $
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 27.06.2021 16:47
    -4
    dd dent, 27.06.2021 16:41
    И чем он легендарный?
    Тем, что в истории надрали динамо 6 : 0
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 27.06.2021 16:44
    +3
    По ходу их там Дениска покусал всех
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.06.2021 16:41
    +3
    И чем он легендарный?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.06.2021 16:50
    +4
    smart__Forever, 27.06.2021 16:47
    Тем, что в истории надрали динамо 6 : 0
    1ОО5ОО лет назад? Да и дк неоднократно их побеждали и шо
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.06.2021 16:47
    +4
    VAD, 27.06.2021 16:44
    По ходу их там Дениска покусал всех
    Дал трохи пайка просто $
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.06.2021 16:51
    +3
    bullyUA, 27.06.2021 16:50
    Так Шахтер же проиграл великому Агробизнесу с разницей всего в один мяч.
    Странно конечно с таким по $ за состав влетать им
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.06.2021 16:50
    +3
    dd dent, 27.06.2021 16:41
    И чем он легендарный?
    Так Шахтер же проиграл великому Агробизнесу с разницей всего в один мяч.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 27.06.2021 16:44
    +3
    По ходу их там Дениска покусал всех
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.06.2021 16:41
    +3
    И чем он легендарный?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.06.2021 16:53
    +2
    Вообще не пойму на фиг эти бесконечные дифирамбы кукушка хвалит петуха внутри клуба, вы результат покажите, а потом уже кукареканье, в частности в еврокубках
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 27.06.2021 16:53
    +2
    smart__Forever, 27.06.2021 16:47
    Тем, что в истории надрали динамо 6 : 0
    Ахаа. Не выиграв ни одного чемпа против 13 и 3 еврокубков Имея 19 побед при 44 поражениях
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 27.06.2021 16:55
    0
    денаме в ЛЧ попадает раз в 7 лет,вот это легендарный клуб
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 27.06.2021 16:54
    0
    dd dent, 27.06.2021 16:53
    Вообще не пойму на фиг эти бесконечные дифирамбы кукушка хвалит петуха внутри клуба, вы результат покажите, а потом уже кукареканье, в частности в еврокубках
    Это их философия. Придти к ржавым и рассказывать, что это не ржавчина, а золото
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности