Бад-Хомбург. Надежда Киченок уступила в финале

Украинка в паре с Ралукой Олару не смогла выиграть турнир

  • 26.06.2021 18:05
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Бад-Хомбург. Надежда Киченок уступила в финале
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с Ралукой Олару в финале травяного турнира WTA в немецком Бад-Хомбурге в двух сетах уступила хорватско-словенской паре - Дарья Юрак/Андрея Клепач. 

Матч продолжался 1 час и 5 минут.

Бад-Хомбург. Финал

Дарья Юрак/Андрея Клепач - Надежда Киченок/Ралука Олару - 6:3, 6:1.

Ранее другая теннисистка Людмила Киченок уступила в полуфинале турнира в Истборне.

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Источник — Sport.ua

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