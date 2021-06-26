Бад-Хомбург. Надежда Киченок уступила в финале

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с Ралукой Олару в финале травяного турнира WTA в немецком Бад-Хомбурге в двух сетах уступила хорватско-словенской паре - Дарья Юрак/Андрея Клепач.
Матч продолжался 1 час и 5 минут.
Бад-Хомбург. Финал
Дарья Юрак/Андрея Клепач - Надежда Киченок/Ралука Олару - 6:3, 6:1.
Ранее другая теннисистка Людмила Киченок уступила в полуфинале турнира в Истборне.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.