Уэльс – Дания. Первый матч плей-офф. Стартовые составы команд

26 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сойдутся сборные Уэльса и Дании.
Поединок пройдет в Амстердаме и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Стартовые составы:
Уэльс: Уорд - Б.Дэвис, Родон, Аллен, Рэмзи, Бэйл, Мур, Робертс, Моррелл, Джеймс, Мепам.
Дания: Шмейхель - Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилейни, Брейтуэйт, Дольберг, Дамсгор, Стрюгер-Ларсен, Хейбьерг,
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник — УЕФА
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