ВИДЕО. Смешные и курьезные моменты Евро-2020

Футболисты чудят, болельщики радуются

  • 26.06.2021 16:13
  • 412 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Смешные и курьезные моменты Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-служба УЕФА опубликовала забавный ролик после группового этапа Евро-2020. В видео представлены моменты с медиа-активностей футболистов, их тренировок и эмоций болельщиков.

Смотрите видео курьезных и смешных моментов:

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 26.06.2021 16:26
    0
    Відео нічого таке, та нажаль кінцівка його задрушляна...
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 26.06.2021 16:26
    0
    Відео нічого таке, та нажаль кінцівка його задрушляна...
    Ссылка
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