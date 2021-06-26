ВИДЕО. Смешные и курьезные моменты Евро-2020

Пресс-служба УЕФА опубликовала забавный ролик после группового этапа Евро-2020. В видео представлены моменты с медиа-активностей футболистов, их тренировок и эмоций болельщиков.
Смотрите видео курьезных и смешных моментов:
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EURO 2020 vibes 😀#EURO2020 pic.twitter.com/gLrd9KJyU7— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021
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Источник — Sport.ua
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