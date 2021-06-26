Определились победительницы турниров в Истборне и Бад-Хомбурге

Алена Остапенко впервые в карьере выиграла титул на травяном покрытии

  • 26.06.2021 16:13
  • 250 просмотров
  • 1 комментарий
Определились победительницы турниров в Истборне и Бад-Хомбурге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анжелик Кербер

В субботу в рамках травяных турниров WTA 500 в Истборне и WTA 250 в Бад-Хомбурге состоялись финальные матчи.
 
В Великобритании победу праздновала латвийка Алена Остапенко, которая переиграла эстонку Анетт Контавейт.
 
В Германии немка Анжелик Кербер не оставила шансов чешке Катерине Синяковой.
 
Истборн. Финал
 Алена Остапенко –  Анетт Контавейт – 6:3, 6:3
 
Бад-Хомбург. Финал
 Анжелик Кербер –  Катерина Синякова – 6:3, 6:2

Отметим, что на турнире в Истборне играли Элина Свитолина и Марта Костюк.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Arty900
      Arty900, 26.06.2021 16:24
    0
    Молодец, Алёна.
    У нее были серьезные проблемы с запястьем, практически хронические, из-за этого проблемы на подаче и неуверенность в себе, под конец 19 года она только осмелела и сразу два финала в Линце и Люксембурге, но в начале 20 года у нее умер отец, а затем накатила неопределенность с короной и она снова съехала на обочину, а сейчас возвращается.
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 26.06.2021 16:24
    0
    Молодец, Алёна.
    У нее были серьезные проблемы с запястьем, практически хронические, из-за этого проблемы на подаче и неуверенность в себе, под конец 19 года она только осмелела и сразу два финала в Линце и Люксембурге, но в начале 20 года у нее умер отец, а затем накатила неопределенность с короной и она снова съехала на обочину, а сейчас возвращается.
    Ссылка
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