Определились победительницы турниров в Истборне и Бад-Хомбурге

В субботу в рамках травяных турниров WTA 500 в Истборне и WTA 250 в Бад-Хомбурге состоялись финальные матчи.
В Великобритании победу праздновала латвийка Алена Остапенко, которая переиграла эстонку Анетт Контавейт.
В Германии немка Анжелик Кербер не оставила шансов чешке Катерине Синяковой.
Истборн. Финал
Алена Остапенко – Анетт Контавейт – 6:3, 6:3
Бад-Хомбург. Финал
Анжелик Кербер – Катерина Синякова – 6:3, 6:2
Отметим, что на турнире в Истборне играли Элина Свитолина и Марта Костюк.
Источник — Sport.ua
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У нее были серьезные проблемы с запястьем, практически хронические, из-за этого проблемы на подаче и неуверенность в себе, под конец 19 года она только осмелела и сразу два финала в Линце и Люксембурге, но в начале 20 года у нее умер отец, а затем накатила неопределенность с короной и она снова съехала на обочину, а сейчас возвращается.
У нее были серьезные проблемы с запястьем, практически хронические, из-за этого проблемы на подаче и неуверенность в себе, под конец 19 года она только осмелела и сразу два финала в Линце и Люксембурге, но в начале 20 года у нее умер отец, а затем накатила неопределенность с короной и она снова съехала на обочину, а сейчас возвращается.
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