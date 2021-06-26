Определились победительницы турниров в Истборне и Бад-Хомбурге

В субботу в рамках травяных турниров WTA 500 в Истборне и WTA 250 в Бад-Хомбурге состоялись финальные матчи.



В Великобритании победу праздновала латвийка Алена Остапенко, которая переиграла эстонку Анетт Контавейт.



В Германии немка Анжелик Кербер не оставила шансов чешке Катерине Синяковой.



Истборн. Финал

Алена Остапенко – Анетт Контавейт – 6:3, 6:3



Бад-Хомбург. Финал

Анжелик Кербер – Катерина Синякова – 6:3, 6:2

Отметим, что на турнире в Истборне играли Элина Свитолина и Марта Костюк.