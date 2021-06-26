В субботу, 26 июня, в 21:30 сборная Украины по пляжному футболу в португальском городе Назаре проведет полуфинальный матч квалификации чемпионата мира 2021. В третий раз за последние 8 дней украинцам предстоит сыграть с командой Португалии.
Первый раз соперники встречались 18 июня в рамках группового этапа Евролиги. Тогда основное время завершилось вничью, а в серии послематчевых пенальти победили хозяева площадки (3:3, пен. – 4:2). 23 июня украинские и португальские футболисты провели матч в группе квалификации чемпионата мира (1:0). Теперь команды сыграют в полуфинале этого же турнира.
Обе сборные решили свою главную задачу и отобрались в финальный этап чемпионата мира 2021, который пройдет в Москве.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Украина – Португалия. Полуфинал отбора ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Квалификация ЧМ-2021
Назаре (Португалия)
1/4 финала, 25 июня
- 17:30. Беларусь – Германия – 5:1
- 18:45. Швейцария – Украина – 5:6
- 20:15. Италия – Испания – 4:5
- 21:30. Португалия – Азербайджан – 6:1
За 5–8 места, 26 июня
- 16:30. Германия – Италия
- 18:45. Швейцария – Азербайджан
1/2 финала, 26 июня
- 20:15. Беларусь – Испания
- 21:30. Украина – Португалия
Источник — Sport.ua
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