В субботу, 26 июня, в 21:30 сборная Украины по пляжному футболу в португальском городе Назаре проведет полуфинальный матч квалификации чемпионата мира 2021. В третий раз за последние 8 дней украинцам предстоит сыграть с командой Португалии.

Первый раз соперники встречались 18 июня в рамках группового этапа Евролиги. Тогда основное время завершилось вничью, а в серии послематчевых пенальти победили хозяева площадки (3:3, пен. – 4:2). 23 июня украинские и португальские футболисты провели матч в группе квалификации чемпионата мира (1:0). Теперь команды сыграют в полуфинале этого же турнира.

Обе сборные решили свою главную задачу и отобрались в финальный этап чемпионата мира 2021, который пройдет в Москве.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Украина – Португалия. Полуфинал отбора ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Квалификация ЧМ-2021

Назаре (Португалия)

1/4 финала, 25 июня

17:30. Беларусь – Германия – 5:1

– Германия – 5:1 18:45. Швейцария – Украина – 5:6

– 5:6 20:15. Италия – Испания – 4:5

– 4:5 21:30. Португалия – Азербайджан – 6:1

За 5–8 места, 26 июня

16:30. Германия – Италия

18:45. Швейцария – Азербайджан

1/2 финала, 26 июня