Украина – Португалия. Полуфинал отбора ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 июня в 21:30 видеотрансляцию полуфинала квалификации ЧМ

  • 26.06.2021 07:49
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Украина – Португалия. Полуфинал отбора ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 июня, в 21:30 сборная Украины по пляжному футболу в португальском городе Назаре проведет полуфинальный матч квалификации чемпионата мира 2021. В третий раз за последние 8 дней украинцам предстоит сыграть с командой Португалии.

Первый раз соперники встречались 18 июня в рамках группового этапа Евролиги. Тогда основное время завершилось вничью, а в серии послематчевых пенальти победили хозяева площадки (3:3, пен. – 4:2). 23 июня украинские и португальские футболисты провели матч в группе квалификации чемпионата мира (1:0). Теперь команды сыграют в полуфинале этого же турнира.

Обе сборные решили свою главную задачу и отобрались в финальный этап чемпионата мира 2021, который пройдет в Москве.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Украина – Португалия. Полуфинал отбора ЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Квалификация ЧМ-2021

Назаре (Португалия)

1/4 финала, 25 июня

  • 17:30. Беларусь – Германия – 5:1
  • 18:45. Швейцария – Украина – 5:6
  • 20:15. Италия – Испания – 4:5
  • 21:30. Португалия – Азербайджан – 6:1

За 5–8 места, 26 июня

  • 16:30. Германия – Италия
  • 18:45. Швейцария – Азербайджан

1/2 финала, 26 июня

  • 20:15. Беларусь – Испания
  • 21:30. Украина – Португалия

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Источник — Sport.ua

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