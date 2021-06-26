Достигли дна! Реакция на провал России на Евро: унижение для всей страны

Болельщики и эксперты яростно хейтят Дзюбу, других игроков и тренера Черчесова

  • 26.06.2021 03:40
  • 281 просмотр
  • 1 комментарий
Достигли дна! Реакция на провал России на Евро: унижение для всей страны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Черчесов и Дзюба

Сборная России с треском вылетела с Евро-2020, и многие болельщики и эксперты яростно хейтят игроков и главного тренера Станислава Черчесова.

Вячеслав Фетисов, хоккей: «От любви до ненависти один шаг. Он внес яркость в наш футбол. Но у всех тренеров одна участь. Его назначают, чтобы потом уволить. Вопрос времени. Я с уважением отношусь к Станиславу Черчесову. Он имеет европейское футбольное образование. Плюс у него есть харизма. Но так случилось... У меня сейчас нет четкого ответа на вопрос. У нас есть многое с точки зрения инфраструктуры, вопрос – как это все использовать. Нужна понятная стратегия и система, которая будет развивать футболистов. У нас это все когда-то было. Нельзя просто заливать все деньгами! Нужен сам воспитательный процесс».

Евгений Плющенко, фигурное катание: «У меня нет к Черчесову вопросов. Он молодец. Заряжал команду эмоциями, подбадривал. С Данией был шанс сыграть вничью, но на ровном месте привезли себе второй гол. У нас как принято? Раз команда проиграла – всегда виноват тренер. Но Черчесов, на мой взгляд, отличный специалист. На чемпионате мира в 2018 году показал прекрасный результат. Так что дело не в Черчесове. А в том, что в российском футболе, в том числе детском, творится много неприятных вещей. Решением этих проблем и нужно заняться».

Юрий Гаврилов, экс-полузащитник сборной СССР: «Дело только в Черчесове? Понимаете, раньше работали Капелло, Адвокат, Прокурор... Тоже из группы не вышли. Гус попал в плей-офф, а потом на чемпионат мира не отобрался. Считаю, нужно смотреть шире, говорить о глобальных проблемах нашего футбола. Надо все менять на детско-юношеском уровне. Неужели это непонятно? Сохраняется ли у меня вера в Черчесова? Да у меня ее изначально не было. Ну давайте проанализируем матчи сборной за последние годы. Вы увидели игру? Я – нет. Лично я не могу назвать такой футбол игрой. С другой стороны, есть ли у нас качественные футболисты? Воспитывают ли клубные академии сборников? Нет. Мы все привозим, извините меня за выражение, дерьмо из-за рубежа. Кругом одни посредники, агенты, которым, как правило, наш футбол по боку. А где свои воспитанники? Кем пополняется сборная?»

Виктор Онопко, экс-капитан сборной России: «Если уж кому-то не нравится Черчесов, то я, напротив, считаю – несмотря на неудачу, он сделал все возможное, чтобы избежать ее. И коллектив у него хороший, в котором нет недовольных. А то, что не звездный, – не его вина. К сожалению, я сам проходил через такое и знаю, как тяжело не только терпеть поражения, но еще после них и приходить в себя. Но поймите, что проигрывает не один Черчесов, один Семенов или Зобнин. Проигрывает команда. Вся! Но это наша сборная. И мы имеем то, что имеем. Лукаку в ней нет и не будет. Это реальность».

Ольга Смородская, экс-президент «Локомотива»: «Ничего хорошего не увидела. Очень расстроена тем, как выглядит наша сборная. Это итог многолетней работы. Провал по всем направлениям: молодежный футбол, ужесточение лимита. В итоге никакой конкуренции внутри чемпионата нет. Откуда появятся хорошие игроки? Мы об этом говорили еще в 2014 году. Чтобы появились новые Аршавин и Павлюченко, нужна сильная РПЛ. Эти ребята выросли, когда никаких ограничений на иностранцев не было. А сейчас что за чемпионат? На него больно смотреть! Перемены нужны на всех уровнях. Хватит врать, что у нас прекрасная молодежь. У нас никто не вырос за время ужесточения лимита».

Алексей Спиридонов, волейболист: «Дзюба идет лесом! Команду надо омолаживать, а Черчесов набрал ветеранов. Это не тренер. Стоит у мангала и машет руками. Впечатлений никаких от сборной нет. Проблема в том, что Черчесов взял не тех, кого надо. Он набрал своих друзей, с которых имеет какие-то деньги. Надо было брать Месси и Роналду».

Евгений Трефилов, тренер по гандболу: «Когда счет стал 1:4, я пошел и принял сто грамм. В последнее время воздерживаюсь, но в этот раз не смог. На душе до сих пор горечь. Вроде и не мой вид спорта, но обидно, когда Россию опускают в помойку. При этом у меня нет больших претензий к ребятам. Было видно, что они старались, но техническая оснащенность намного ниже. Особенно это было заметно на фоне Бельгии и Дании. Сборная – это вершина айсберга, причины гораздо глубже.

Мы не туда пошли, когда так сильно увеличили зарплаты российским игрокам. Они получают космические деньги. В топ-клубах Англии, Испании, Италии у многих игроков нет таких заработков. Ребята просто заелись. Они никуда не хотят уезжать, чтобы развиваться. Условно у тебя на счету есть 10 миллионов евро. Останется ли мотивация работать дальше, пахать? У одного из десяти – возможно. Мы потеряли уже несколько поколений качественных детских тренеров. Не только в футболе. Бывший министр спорта построил очень много залов, спортивных площадок. Они есть в каждом районе. Но нет тренеров, которые будут с утра до вечера возиться с детишками за 10-12 тысяч рублей. Лучше пойти таксовать – заработаешь гораздо больше».

Валерий Газзаев, экс-тренер сборной России и ЦСКА: «Такое выступление сборной – это унижение для всего нашего футбола. Наша команда выглядела одной из самых слабых на Евро-2020. К сожалению, это надо признать. Бросалась в глаза огромная разница между игрой на первенстве мира 2018 и на этом чемпионате Европы. Если мы сначала вышли на высокий уровень, а потом упали с него, значит, то выступление было случайностью и никакой стабильности нет? Об этом стоит задуматься. Такое ощущение, что тренеры и футболисты до сих пор находятся в эйфории и живут воспоминаниями о ЧМ-2018».

Валерий Сюткин, заслуженный артист России: «Все было по игре. Переломный момент был при счете 0:1, когда мы допустили ключевую ошибку. Никаких претензий, все по делу. Мы робко надеялись на чудо, но его не произошло. Достигли ли мы дна? Нет. Мы и так там находились. Скорее, мы эпизодически давали какие-то надежды, как на чемпионате мира. Сегодняшняя команда выглядит значительно слабее. Видно, что мы уступаем датчанам по всем статьям. А когда они поймали кураж, то ловить стало вообще нечего».

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Источник — Спорт-Экспресс

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Комментарии
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 26.06.2021 04:19
    0
    Яка сумна новина!
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 26.06.2021 04:19
    0
    Яка сумна новина!
    Ссылка
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