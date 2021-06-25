Клуб МЛС начал переговоры по поводу трансфера Бэйла

Клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» начал переговоры с «Реалом» по поводу перехода Гарета Бэйла. Игрок не входит в планы наставника «сливочных» Карло Анчелотти.

Вероятно, «Реал» согласится отпустить Бэйла бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Сезон 2020/2021 Бэйл провел в аренде в «Тоттенхэме», однако «Шпоры» решили не выкупать игрока.

На счету Бэйла 16 голов и 3 ассиста в 34 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что Бэйл может завершить карьеру через год.