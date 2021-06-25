Клуб МЛС начал переговоры по поводу трансфера Бэйла

Валлиец может продолжить карьеру в США

  • 25.06.2021 21:20
  • 490 просмотров
  • 0 комментариев
Клуб МЛС начал переговоры по поводу трансфера Бэйла
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» начал переговоры с «Реалом» по поводу перехода Гарета Бэйла. Игрок не входит в планы наставника «сливочных» Карло Анчелотти.

Вероятно, «Реал» согласится отпустить Бэйла бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Сезон 2020/2021 Бэйл провел в аренде в «Тоттенхэме», однако «Шпоры» решили не выкупать игрока.

На счету Бэйла 16 голов и 3 ассиста в 34 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что Бэйл может завершить карьеру через год.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — твиттер Николо Скиры

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности