Бэйл может завершить карьеру через год

Нынешний сезон Гарет Бэйл проводит в аренде в «Тоттенхэме», который не планирует выкупать игрока у «Реала». Самому мадридскому клубу валлийский хавбек также не нужен.

Контракт Бэйла с «Реалом» действует до лета 2022 года. После этого Бэйл может завершить карьеру. Следующим летом ему исполнится 33 года.

Сам «Реал» надеется на то, что «Тоттенхэм» все же выкупит Бэйла у «Реала». Мадридский клуб не хочет платить ему зарплату в размере 15 миллионов евро за следующий сезон.

В нынешнем сезоне на счету Бэйла 14 голов и 3 ассиста в 33 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.