Бэйл может завершить карьеру через год

Хавбек «Тоттенхэма» может рано уйти из футбола

  • 21.05.2021 22:48
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Бэйл может завершить карьеру через год
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Нынешний сезон Гарет Бэйл проводит в аренде в «Тоттенхэме», который не планирует выкупать игрока у «Реала». Самому мадридскому клубу валлийский хавбек также не нужен.

Контракт Бэйла с «Реалом» действует до лета 2022 года. После этого Бэйл может завершить карьеру. Следующим летом ему исполнится 33 года.

Сам «Реал» надеется на то, что «Тоттенхэм» все же выкупит Бэйла у «Реала». Мадридский клуб не хочет платить ему зарплату в размере 15 миллионов евро за следующий сезон.

В нынешнем сезоне на счету Бэйла 14 голов и 3 ассиста в 33 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

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Источник — AS

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