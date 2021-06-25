Леся ЦУРЕНКО: «Были мысли завершить карьеру, но я слишком люблю теннис»

Украинская теннисистка – о проблеме с локтем

  • 25.06.2021 20:36
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Леся ЦУРЕНКО: «Были мысли завершить карьеру, но я слишком люблю теннис»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко, которая вчера пробилась в основную сетку Уимблдона, рассказала о своих проблемах с локтем и о том, задумывалась ли она о завершении карьеры:

«Сейчас я играю в рукаве. У нас очень комплексный подход, мы делаем все, что можем. Мы понимаем, что локоть на стадии восстановления, нужно делать точную работу. В принципе он позволяет играть. Уимблдон был для нас экспериментальным. Мы понимали, что сценарий Ролан Гаррос тоже возможен: что я сыграю один матч и локоть сильно разболится.

Но здесь уже я отыграла три матча подряд. Когда я играю, то он болит, и, как мне объяснили, он будет болеть какое-то время. Я могу только терпеть и делать все возможное: носить компрессионный рукав, выполнять упражнения, растяжки и тому подобное.

Мысли о завершении карьеры? Бывали и такие моменты, но я слишком сильно люблю теннис. Я очень позитивно отношусь к жизни, даже такие трудности не могут сбить мой настрой. История с локтем началась, наверное, в лучший момент моей карьеры. Я реально эти два года, сколько я с ним вожусь, у меня все время ощущение, что я то ого-го, я могу играть, я просто жду, когда мы его полностью победим и я смогу спокойненько играть.

Никаких других физических проблем у меня нет. И я очень классно себя чувствую, я много тренируюсь и получаю от тенниса истинное удовольствие. А от турниров тем более. Вот вчера я сидела и радовалась, что я и давненько не играла три матча подряд, и еще три победы оформила, и локоть позволяет это делать. Я очень философски отношусь к теннису, к жизни и радуюсь каждой мелочи».

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Источник — Большой теннис Украины

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