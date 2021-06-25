Тоттенхэм ведет переговоры с экс-тренером Вулверхэмптона

«Тоттенхэм» продолжает поиски главного тренера. Клуб начал переговоры с Нуну Эшпириту Санту. Его кандидатуру поддерживает новый спортивный директор «Шпор» Фабио Паратичи.
У «Тоттенхэма» возникли проблемы с поиском нового тренера. Клубу отказал целый ряд специалистов, последний из которых – Хулен Лопетеги.
Сам Нугу Эшпириту Санту в конце мая покинул «Вулверхэмптон», который возглавлял с 2017 года.
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Источник — The Guardian
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