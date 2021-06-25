Ястремская рассказала, почему не сыграет на Уимблдоне

Ранее украинку оправдали по допинговому делу

  • 25.06.2021 17:30
  • 601 просмотр
  • 2 комментария
Ястремская рассказала, почему не сыграет на Уимблдоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

22 июня Даяна Ястремская была оправдана по своему допинговому делу. Несмотря на это, принять участие в Уимблдоне-2021, который стартует в понедельник, 28 июня, украинская теннисистка не сможет.

Сама Ястремская объяснила, почему пропустит Уимблдон:

«После реабилитирующего решения Независимого трибунала я надеялась и ожидала, что смогу сыграть на Уимблдоне на следующей неделе. К сожалению, организаторы турнира исключили меня из заявочного списка всего за несколько часов до того, как решение было объявлено», - написала Ястремская в своем Твиттере.

Ранее стало известно, когда Ястремская может вернуться на корт.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 25.06.2021 17:55
    0
    Да, кого-то за откатик пригласили.
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 25.06.2021 17:41
    +1
    Я думаю, що организатори прекрасно знали про те, яке буде рішення. Тупо бортонули
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 25.06.2021 17:41
    +1
    Я думаю, що организатори прекрасно знали про те, яке буде рішення. Тупо бортонули
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 25.06.2021 17:55
    0
    Да, кого-то за откатик пригласили.
    Ссылка
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