Ястремская рассказала, почему не сыграет на Уимблдоне

22 июня Даяна Ястремская была оправдана по своему допинговому делу. Несмотря на это, принять участие в Уимблдоне-2021, который стартует в понедельник, 28 июня, украинская теннисистка не сможет.

Сама Ястремская объяснила, почему пропустит Уимблдон:

«После реабилитирующего решения Независимого трибунала я надеялась и ожидала, что смогу сыграть на Уимблдоне на следующей неделе. К сожалению, организаторы турнира исключили меня из заявочного списка всего за несколько часов до того, как решение было объявлено», - написала Ястремская в своем Твиттере.

Ранее стало известно, когда Ястремская может вернуться на корт.