Достался недорого. Известно, сколько Днепр-1 заплатил Шахтеру за Пихаленка

Сегодня «Днепр-1» объявил о подписании полноценного контракта с 24-летним полузащитником «Шахтера» Александром Пихаленком, который минувший сезон отыграл за днепрян на правах аренды.

По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 300 тысяч евро, хотя официально стороны предпочли не разглашать финансовые условия соглашения.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хотел получить за Пихаленка 1 миллион долларов, а также прописать в контракте 20% от суммы перепродажи футболиста.

В УПЛ-2020/21 Пихаленок провел 14 матчей за «Днепр-1», отличившись 7 результативными передачами.