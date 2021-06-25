ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 выкупил контракт Пихаленка у Шахтера

Отныне хавбек будет полноправным футболистом «днепрян»

  • 25.06.2021 12:59
  • 1841 просмотр
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 выкупил контракт Пихаленка у Шахтера
© СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Полузащитник Александр Пихаленок стал полноправным игроком «Днепра-1», подписав с этим клубом контракт на 4 года.

Предыдущий сезон хавбек провел в «Днепре-1» на правах аренды из «Шахтера», и долгое время клубы вели переговоры по поводу трансфера футболиста.

Ныне «Днепр-1» сообщил, что ему удалось договориться с «горняками» о выкупе Пихаленка, однако подробности сделки не раскрываются.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хотел получить за Пихаленка 1 миллион долларов, а также прописать в контракте 20% от суммы перепродажи футболиста.

В УПЛ-2020/21 Пихаленок провел 14 матчей за «Днепр-1», отличившись 7 результативными передачами.

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Источник — СК Днепр-1

(10 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 25.06.2021 13:36
    +1
    Значит Пихаленок согласился на уменьшение зарплаты примерно на 7-8% редко на это идут наши футболисты, предпочитая сидеть в Шахтере до 28-29 лет, а потом как списанный материал идти доигрывать в пердив.
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    Aleks04
      Aleks04, 25.06.2021 13:20
    +3
    Отличная новость!
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    Andrew
    online
      Andrew, 25.06.2021 13:17
    0
    Добби свободен
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    Aleks04
      Aleks04, 25.06.2021 13:20
    +3
    Отличная новость!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 25.06.2021 13:36
    +1
    Значит Пихаленок согласился на уменьшение зарплаты примерно на 7-8% редко на это идут наши футболисты, предпочитая сидеть в Шахтере до 28-29 лет, а потом как списанный материал идти доигрывать в пердив.
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 25.06.2021 13:17
    0
    Добби свободен
    Ссылка
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