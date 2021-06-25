ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 выкупил контракт Пихаленка у Шахтера

Полузащитник Александр Пихаленок стал полноправным игроком «Днепра-1», подписав с этим клубом контракт на 4 года.

Предыдущий сезон хавбек провел в «Днепре-1» на правах аренды из «Шахтера», и долгое время клубы вели переговоры по поводу трансфера футболиста.

Ныне «Днепр-1» сообщил, что ему удалось договориться с «горняками» о выкупе Пихаленка, однако подробности сделки не раскрываются.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хотел получить за Пихаленка 1 миллион долларов, а также прописать в контракте 20% от суммы перепродажи футболиста.

В УПЛ-2020/21 Пихаленок провел 14 матчей за «Днепр-1», отличившись 7 результативными передачами.