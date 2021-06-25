Директор Александрии: «Интерес к Бондаренко — это слухи»

Дмитрий Китаев утверждает, что переговоров об аренде футболиста «Шахтера» не было

  • 25.06.2021 16:19
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Директор Александрии: «Интерес к Бондаренко — это слухи»
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондаренко

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев прокомментировал информацию, что за «горожан» на правах аренды будет играть Валерий Бондаренко, принадлежащий донецкому «Шахтеру».

«Если откровенно, то сам узнал об этом вчера вечером из Интернета. Пока что мы никаких переговоров о его аренде ни с кем не вели. Так что это все слухи.

Впрочем, наша селекционная служба не сидит сложа руки, сегодня подписали первого летнего новичка. В ближайшее время детально расскажем о нем», — отметил Китаев.

Ранее «Александрия» продлила контракты с Андреем Новиковым и Эмилем Мустафаевым.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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