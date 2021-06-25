Флорентино ПЕРЕС: «Суперлига не закрыта, она открыта»

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что Европейская Суперлига не будет закрываться.

«Суперлига не закрыта, она открыта. Это Лига, которую мы просто хотим, чтобы ее купили.

Футбол теряет интерес, у него нет привлекательности. Аудиовизуальные права снижаются, и в этом проблема. Мы хотим удовлетворить всех. Суперлига формируется из команд, которые имеют больше последователей в мире. Если нет денег, футбол умирает.

Есть обязывающее соглашение, и Суперлига продолжается. УЕФА угрожает нам, чтобы защитить свою доминирующую ситуацию, и английские команды попали под это принуждение. Мы ждем решения суда Люксембурга», — сказал Перес.

Напомним, 12 топ-клубов объявили о создании Суперлиги, но УЕФА пригрозил участникам исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.

Ранее против клубов, которые не вышли из Суперлиги («Реал», «Ювентус» и «Барселона») было открыто дисциплинарное дело.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА может отстранить 3 клуба, которые остаются членами Суперлиги, от еврокубков.