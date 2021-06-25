Флорентино ПЕРЕС: «Суперлига не закрыта, она открыта»

Президент «Реала» не отказывается от своей идеи

  • 25.06.2021 07:57
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  • 1 комментарий
Флорентино ПЕРЕС: «Суперлига не закрыта, она открыта»
© ФК Реал. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что Европейская Суперлига не будет закрываться.

«Суперлига не закрыта, она открыта. Это Лига, которую мы просто хотим, чтобы ее купили. 

Футбол теряет интерес, у него нет привлекательности. Аудиовизуальные права снижаются, и в этом проблема. Мы хотим удовлетворить всех. Суперлига формируется из команд, которые имеют больше последователей в мире. Если нет денег, футбол умирает.

Есть обязывающее соглашение, и Суперлига продолжается. УЕФА угрожает нам, чтобы защитить свою доминирующую ситуацию, и английские команды попали под это принуждение. Мы ждем решения суда Люксембурга», — сказал Перес.

Напомним, 12 топ-клубов объявили о создании Суперлиги, но УЕФА пригрозил участникам исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.

Ранее против клубов, которые не вышли из Суперлиги («Реал», «Ювентус» и «Барселона») было открыто дисциплинарное дело.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА может отстранить 3 клуба, которые остаются членами Суперлиги, от еврокубков.

 

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Источник — Marca

(1 голос)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.06.2021 08:28
    0
    Перес впал в старческий маразм. По Евро не скажешь, что футбол теряет интерес. А за Суперлигу забыть можешь. Ни один английский клуб в ближайшие пять лет в нее не вступит, к тому моменту тебя попрут из Реала.
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 25.06.2021 08:28
    0
    Перес впал в старческий маразм. По Евро не скажешь, что футбол теряет интерес. А за Суперлигу забыть можешь. Ни один английский клуб в ближайшие пять лет в нее не вступит, к тому моменту тебя попрут из Реала.
    Ссылка
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