ВИДЕО. Итальянская телеведущая повторила позу из Основного инстинкта

Паола Феррари умеет привлечь зрителя

  • 24.06.2021 22:38
  • 3700 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Итальянская телеведущая повторила позу из Основного инстинкта
© Instagram. Паола Феррари

Легендарная итальянская телеведущая Паола Феррари повторила знаменитую позу актрисы Шерон Стоун из фильма «Основной инстинкт» во время прямого эфира передачи про Евро-2020.
 
Многие зрители заподозрили, что Феррари показала не только ноги. 
 
«Люди дольше пересматривают VAR в моменте со мной, чем арбитры во время матчей Евро-2020. Сравнения с Шерон Стоун из «Основного инстинкта»? Она является одной из самых красивых женщин в мире. Кроме того, в той сцене на ней не было белья, а я, с другой стороны, предпочитаю следить за своими здоровьем и гигиеной», – прокомментировала этот эпизод 60-летняя Феррари.

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Источник — The Sun

(12 голосов)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 24.06.2021 23:19
    0
    сразу видно что на ЕВРО пауза..всяку х*йню постят
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 24.06.2021 23:13
    +2
    На 60 років досить добре виглядає.
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 24.06.2021 23:10
    -3
    сколько там операций на лице у нее.... страшнее ее был только М .Джексон..
    Ссылка
    mpa_dn
    online
      mpa_dn, 24.06.2021 23:04
    -1
    Fragma1, 24.06.2021 22:54
    ОМГ а страшная как чума!
    да уж, явно не Шэрон Стоун
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 24.06.2021 22:54
    -3
    ОМГ а страшная как чума!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 22:47
    -3
    А где бабуля?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 24.06.2021 22:46
    -3
    Бабушка, ну куда вы лезете
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 24.06.2021 22:45
    -3
    Срамота!(с)
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 24.06.2021 23:13
    +2
    На 60 років досить добре виглядає.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 24.06.2021 23:19
    0
    сразу видно что на ЕВРО пауза..всяку х*йню постят
    Ссылка
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