ВИДЕО. Итальянская телеведущая повторила позу из Основного инстинкта

Легендарная итальянская телеведущая Паола Феррари повторила знаменитую позу актрисы Шерон Стоун из фильма «Основной инстинкт» во время прямого эфира передачи про Евро-2020.
Многие зрители заподозрили, что Феррари показала не только ноги.
«Люди дольше пересматривают VAR в моменте со мной, чем арбитры во время матчей Евро-2020. Сравнения с Шерон Стоун из «Основного инстинкта»? Она является одной из самых красивых женщин в мире. Кроме того, в той сцене на ней не было белья, а я, с другой стороны, предпочитаю следить за своими здоровьем и гигиеной», – прокомментировала этот эпизод 60-летняя Феррари.
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Paola Ferrari.— Richi - Smoking Bianco 🇮🇹 (@musagete10) June 15, 2021
60 anni.
Guarda in camera, vede che è inquadrata
Apre e poi chiude le gambe.
Rai. Di tutto, di più. #EURO2020
pic.twitter.com/5siAWko96s
Источник — The Sun
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