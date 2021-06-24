ВИДЕО. Итальянская телеведущая повторила позу из Основного инстинкта

Легендарная итальянская телеведущая Паола Феррари повторила знаменитую позу актрисы Шерон Стоун из фильма «Основной инстинкт» во время прямого эфира передачи про Евро-2020.



Многие зрители заподозрили, что Феррари показала не только ноги.



«Люди дольше пересматривают VAR в моменте со мной, чем арбитры во время матчей Евро-2020. Сравнения с Шерон Стоун из «Основного инстинкта»? Она является одной из самых красивых женщин в мире. Кроме того, в той сцене на ней не было белья, а я, с другой стороны, предпочитаю следить за своими здоровьем и гигиеной», – прокомментировала этот эпизод 60-летняя Феррари.

ФОТО. Хайди Клум обнажила грудь в поддержку сборной Германии