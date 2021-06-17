ФОТО. Хайди Клум обнажила грудь в поддержку сборной Германии

Супермодель оригинально надела футболку немецкой команды

  • 17.06.2021 12:00
  • 2756 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО. Хайди Клум обнажила грудь в поддержку сборной Германии
© instagram.com/heidiklum

Звездная немецкая модель Хайди Клум решила поддержать сборную Германии на Евро-2020.

Перед матчем с Францией 48-летняя манекенщица надела футболку сборной Германии на голое тело, перед этим укоротив ее так, чтобы она лишь едва прикрыла грудь. В дополнение к образу она предстала в черных пляжных трусиках.

Напомним, что это не помогло сборной. Немцы уступили Франции со счетом 0:1.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 17.06.2021 12:38
    0
    Муґунот Уух, 17.06.2021 12:26
    а шо наши молчат?
    Даша Савина, ответь бабушке Хайди!
    Уже сняла трусы
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.06.2021 12:36
    +3
    Trollface, 17.06.2021 12:25
    Если немцы проиграют Португалии, придется снимать трусы.
    ...с Лёва
    Ссылка
    ди л
    online
      ди л, 17.06.2021 12:30
    0
    Уровень
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.06.2021 12:26
    +4
    а шо наши молчат?
    Даша Савина, ответь бабушке Хайди!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 17.06.2021 12:25
    +4
    Если немцы проиграют Португалии, придется снимать трусы.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 17.06.2021 12:14
    +6
    48... фантастика...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 17.06.2021 12:14
    +6
    48... фантастика...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.06.2021 12:26
    +4
    а шо наши молчат?
    Даша Савина, ответь бабушке Хайди!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 17.06.2021 12:25
    +4
    Если немцы проиграют Португалии, придется снимать трусы.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.06.2021 12:36
    +3
    Trollface, 17.06.2021 12:25
    Если немцы проиграют Португалии, придется снимать трусы.
    ...с Лёва
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.06.2021 12:38
    0
    Муґунот Уух, 17.06.2021 12:26
    а шо наши молчат?
    Даша Савина, ответь бабушке Хайди!
    Уже сняла трусы
    Ссылка
    ди л
    online
      ди л, 17.06.2021 12:30
    0
    Уровень
    Ссылка
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