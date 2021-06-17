ФОТО. Хайди Клум обнажила грудь в поддержку сборной Германии

Звездная немецкая модель Хайди Клум решила поддержать сборную Германии на Евро-2020.

Перед матчем с Францией 48-летняя манекенщица надела футболку сборной Германии на голое тело, перед этим укоротив ее так, чтобы она лишь едва прикрыла грудь. В дополнение к образу она предстала в черных пляжных трусиках.

Напомним, что это не помогло сборной. Немцы уступили Франции со счетом 0:1.