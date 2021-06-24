КЛЕЙТОН: «Заканчиваю свое пребывание в Динамо с тремя титулами»

Бразильский нападающий Клейтон попрощался с киевским «Динамо».



«Заканчиваю свое пребывание в «Динамо» с тремя титулами, огромным опытом в тренировках и с благодарностью за мой первый сезон в Европе, где был большой успех. Спасибо, «Динамо», успехов и храни вас Бог», – написал Клейтон в Инстаграме.

В прошлом сезоне Клейтон принял участие в одном поединке «Динамо», отметившись голевой передачей – это было 1 мая 2021 года в игре против «Ворсклы» (5:1).