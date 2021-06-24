КЛЕЙТОН: «Заканчиваю свое пребывание в Динамо с тремя титулами»

Бразильский нападающий попрощался с киевским клубом

  • 24.06.2021 22:01
  • 1603 просмотра
  • 7 комментариев
КЛЕЙТОН: «Заканчиваю свое пребывание в Динамо с тремя титулами»
© ФК Динамо Киев. Клейтон

Бразильский нападающий Клейтон попрощался с киевским «Динамо».
 
«Заканчиваю свое пребывание в «Динамо» с тремя титулами, огромным опытом в тренировках и с благодарностью за мой первый сезон в Европе, где был большой успех. Спасибо, «Динамо», успехов и храни вас Бог», – написал Клейтон в Инстаграме.

В прошлом сезоне Клейтон принял участие в одном поединке «Динамо», отметившись голевой передачей – это было 1 мая 2021 года в игре против «Ворсклы» (5:1).

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Андрей Шав
    online
      Андрей Шав, 24.06.2021 23:16
    0
    smevt, 24.06.2021 23:00
    цікаво, скільки він зістриг бабулєтів за цей час.
    не тим я бачу займаюсь. не знаєте: відкрита вакансія "посидіти на банці у динамо"?
    На бутилці можеш, спочатку
    Ссылка
    smevt
    online
      smevt, 24.06.2021 23:00
    0
    цікаво, скільки він зістриг бабулєтів за цей час.
    не тим я бачу займаюсь. не знаєте: відкрита вакансія "посидіти на банці у динамо"?
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 24.06.2021 22:52
    0
    Трудно сказать об его уровне, футболист вышел один раз на 5 минут и тут-же сделал голевую. Раз медали получил значит часто был в заявке. С другой стороны у ДК было не мало матчей где нужно было усиление по ходу матча, но Луческу выпускал других футболистов, значит считал, что этот слабее. Время покажет.
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 24.06.2021 22:43
    0
    ...а кто это....он вообще играл...за Динамо? Когда?
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 24.06.2021 22:38
    +6
    Легенда
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 24.06.2021 22:28
    +7
    Спасибо за всё, Легенда
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 22:22
    +1
    Да, особенно приложил он не мало усилий… и на фиг брать пачки подобных игроков, все равно $ уходят на них же
    Ссылка
    Weasel Zipper
    online
      Weasel Zipper, 24.06.2021 22:28
    +7
    Спасибо за всё, Легенда
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 24.06.2021 22:38
    +6
    Легенда
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 22:22
    +1
    Да, особенно приложил он не мало усилий… и на фиг брать пачки подобных игроков, все равно $ уходят на них же
    Ссылка
    Андрей Шав
    online
      Андрей Шав, 24.06.2021 23:16
    0
    smevt, 24.06.2021 23:00
    цікаво, скільки він зістриг бабулєтів за цей час.
    не тим я бачу займаюсь. не знаєте: відкрита вакансія "посидіти на банці у динамо"?
    На бутилці можеш, спочатку
    Ссылка
    smevt
    online
      smevt, 24.06.2021 23:00
    0
    цікаво, скільки він зістриг бабулєтів за цей час.
    не тим я бачу займаюсь. не знаєте: відкрита вакансія "посидіти на банці у динамо"?
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 24.06.2021 22:52
    0
    Трудно сказать об его уровне, футболист вышел один раз на 5 минут и тут-же сделал голевую. Раз медали получил значит часто был в заявке. С другой стороны у ДК было не мало матчей где нужно было усиление по ходу матча, но Луческу выпускал других футболистов, значит считал, что этот слабее. Время покажет.
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 24.06.2021 22:43
    0
    ...а кто это....он вообще играл...за Динамо? Когда?
    Ссылка
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