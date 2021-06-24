Эмиль ФОРСБЕРГ: «Получить Украину – это плюс, но у них опасная команда»

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг охарактеризовал соперника по 1/8 финала Евро-2020, сборную Украины:
«Хорватия и Бельгия – две большие команды. Получить Украину – это плюс, но я не хочу сглазить – говорить «мы получим тех или тех», а затем вылететь. Но Хорватия и Бельгия на самом деле звучат иначе.
У Украины есть топ-игроки, как Ярмоленко и Зинченко. Это опасная команда с неприятными контратаками. Они играют привлекательно, будет непростой матч. У них есть хорошие футболисты, но наша цель – пройти дальше».
Напомним, вчера Форсберг стал автором самого быстрого гола на Евро-2020.
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