Эмиль ФОРСБЕРГ: «Получить Украину – это плюс, но у них опасная команда»

Лидер сборной Швеции – о сопернике по 1/8 финала

  • 24.06.2021 17:05
  • 1197 просмотров
  • 4 комментария
Эмиль ФОРСБЕРГ: «Получить Украину – это плюс, но у них опасная команда»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмиль Форсберг

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг охарактеризовал соперника по 1/8 финала Евро-2020, сборную Украины:

«Хорватия и Бельгия – две большие команды. Получить Украину – это плюс, но я не хочу сглазить – говорить «мы получим тех или тех», а затем вылететь. Но Хорватия и Бельгия на самом деле звучат иначе. 

У Украины есть топ-игроки, как Ярмоленко и Зинченко. Это опасная команда с неприятными контратаками. Они играют привлекательно, будет непростой матч. У них есть хорошие футболисты, но наша цель – пройти дальше».

Напомним, вчера Форсберг стал автором самого быстрого гола на Евро-2020.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Samiy- Samiy
    online
      Samiy- Samiy, 24.06.2021 17:16
    0
    Все он правильно сказал, не зазнался, расценил по силам, кто мог попасть шведам, то для них это лучший вариант, но и для нас шведы не плохой, главное настроиться, а не ерундой заниматься))
    Ссылка
    _MaKs_7777_
    online
      _MaKs_7777_, 24.06.2021 17:10
    0
    Это тебе не хоккей форсберг ,в футболе вы будете наказаны нами ,ну конечно если наши очень сильно отдохнут перед матчем то они же сильно устали..
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 24.06.2021 17:08
    -1
    Даже шведы нас за команду не считают,топ игроки а Малиновский,ох как хотелось бы их прихлопнуть
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 17:07
    +3
    Супер было бы повторить Украина - Швеция 2:1, Евро-2012
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.06.2021 17:07
    +3
    Супер было бы повторить Украина - Швеция 2:1, Евро-2012
    Ссылка
    Samiy- Samiy
    online
      Samiy- Samiy, 24.06.2021 17:16
    0
    Все он правильно сказал, не зазнался, расценил по силам, кто мог попасть шведам, то для них это лучший вариант, но и для нас шведы не плохой, главное настроиться, а не ерундой заниматься))
    Ссылка
    _MaKs_7777_
    online
      _MaKs_7777_, 24.06.2021 17:10
    0
    Это тебе не хоккей форсберг ,в футболе вы будете наказаны нами ,ну конечно если наши очень сильно отдохнут перед матчем то они же сильно устали..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности