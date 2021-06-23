Форсберг превзошел достижение Поульсена

29-летний полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг стал автором самого быстрого гола Евро-2020. Открыв счет в матче с Польшей (3:2) на 81-й секунде от начала игры, он на 18 секунд превзошел достижение датчанина Юссуфа Поульсена недельной давности. В финальных турнирах чемпионатов Европы меньше времени на взятие ворот понадобилось только россиянину Дмитрию Кириченко, забившему грекам на ЧЕ-2004 на 67-й секунде.

Самые быстрые голы в финальных турнирах чемпионатов Европы