Виктор ЛЕОНЕНКО: «Непонятно, кто сильнее: шведы или итальянцы»

Сборная Швеции бежит, считает специалист

  • 24.06.2021 16:43
  • 943 просмотра
  • 5 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Непонятно, кто сильнее: шведы или итальянцы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о сборной Швеции, которая обыграла Польшу со счетом 3:2 на Евро-2020.

«Первый гол — случайный. Там много отскоков. Парень с хоккейной фамилией забил. Сборная Швеции бежит. На них в группе не все настраивались. Шведы стабильны, у них нет провалов. Играют до конца. Левандовски молодец. Непонятно, кто сильнее: шведы или итальянцы», — считает Леоненко.

В 1/8 финала Евро-2020 Швеция сыграет с национальной сборной Украины. Матч состоится во вторник, 29 июня.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 24.06.2021 17:16
    0
    Как всегда Пивоненко жжет. Смотрим ставки буков на победу на Евро.
    2. Италия - 7,0
    10. Швеция - 51,0
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.06.2021 17:08
    +2
    Это коты Леоненко наливают или он сам наклюкался?
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 24.06.2021 17:04
    +1
    Я считаю Италия может выиграть Евро,очень стабильна и сильная скамейка
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 16:54
    +7
    Как же прекрасно что это чудо не будет обсуждать лч и Ле.
    Максимум Упл.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 24.06.2021 16:53
    +5
    ХЕРсперт не розуміє🤣🤣 Всі розуміють а цей не розуміє...🤣🤣
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 16:54
    +7
    Как же прекрасно что это чудо не будет обсуждать лч и Ле.
    Максимум Упл.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 24.06.2021 16:53
    +5
    ХЕРсперт не розуміє🤣🤣 Всі розуміють а цей не розуміє...🤣🤣
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 24.06.2021 17:08
    +2
    Это коты Леоненко наливают или он сам наклюкался?
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 24.06.2021 17:04
    +1
    Я считаю Италия может выиграть Евро,очень стабильна и сильная скамейка
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 24.06.2021 17:16
    0
    Как всегда Пивоненко жжет. Смотрим ставки буков на победу на Евро.
    2. Италия - 7,0
    10. Швеция - 51,0
    Ссылка
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