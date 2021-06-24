Виктор ЛЕОНЕНКО: «Непонятно, кто сильнее: шведы или итальянцы»

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о сборной Швеции, которая обыграла Польшу со счетом 3:2 на Евро-2020.

«Первый гол — случайный. Там много отскоков. Парень с хоккейной фамилией забил. Сборная Швеции бежит. На них в группе не все настраивались. Шведы стабильны, у них нет провалов. Играют до конца. Левандовски молодец. Непонятно, кто сильнее: шведы или итальянцы», — считает Леоненко.

В 1/8 финала Евро-2020 Швеция сыграет с национальной сборной Украины. Матч состоится во вторник, 29 июня.