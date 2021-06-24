Андрей ПАВЕЛКО: «Теперешняя сборная — самая дорогая в истории Украины»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, куда будут потрачены призовые за участие на Евро-2020.

«Теперешняя национальная сборная — самая дорогая в истории Украины. И вы понимаете почему, смотря на тренерский штаб. И те платежи от УЕФА, которые мы получим за участие в Евро, они где-то компенсируют расходы на подготовку команды к чемпионату.

Все честно. Если бы были лишние призовые, мы бы с удовольствием потратили их на детский футбол и на стадионы», — сказал Павелко во время Конференции ПФЛ.

По состоянию на данный момент УАФ получит от УЕФА €13 миллионов за участие сборной Украины на Евро-2020. €9,5 миллионов за участие в финальной стадии турнира, €1,5 миллиона — за победу над Северной Македонией (2:1), а еще €2 миллиона — за выход в плей-офф.