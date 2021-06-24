Андрей ПАВЕЛКО: «Теперешняя сборная — самая дорогая в истории Украины»

Президент УАФ рассказал, как потратят призовые за участие в Евро-2020

  • 24.06.2021 15:55
  • 3804 просмотра
  • 10 комментариев
Андрей ПАВЕЛКО: «Теперешняя сборная — самая дорогая в истории Украины»
© УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, куда будут потрачены призовые за участие на Евро-2020.

«Теперешняя национальная сборная — самая дорогая в истории Украины. И вы понимаете почему, смотря на тренерский штаб. И те платежи от УЕФА, которые мы получим за участие в Евро, они где-то компенсируют расходы на подготовку команды к чемпионату.

Все честно. Если бы были лишние призовые, мы бы с удовольствием потратили их на детский футбол и на стадионы», — сказал Павелко во время Конференции ПФЛ.

По состоянию на данный момент УАФ получит от УЕФА €13 миллионов за участие сборной Украины на Евро-2020. €9,5 миллионов за участие в финальной стадии турнира, €1,5 миллиона — за победу над Северной Македонией (2:1), а еще €2 миллиона — за выход в плей-офф.

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Источник — Трибуна

(25 голосов)

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Комментарии
    _MaKs_7777_
    online
      _MaKs_7777_, 24.06.2021 17:13
    0
    А толку ?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.06.2021 17:01
    0
    Наши микрокалькуляторы тоже были самые крупные в мире!
    Ссылка
    Денис Kach
    online
      Денис Kach, 24.06.2021 16:57
    +2
    Теперешняя комуналка самая дорогая в истории Украины...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 24.06.2021 16:56
    +2
    Теперешний хлеб самый дорогой в истории Украины.
    Ссылка
    anonymous
      anonymous, 24.06.2021 16:55
    +2
    А ви взагалі витрачаєте гроші на дитячий футбол? Чи з задоволенням витратили б, якби не зарплати Маркевичу і ко. по 700 тисяч в місяць кожному?
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 24.06.2021 16:39
    +3
    Наоборот прежде всего на детский футбол и инфраструктура,а потом уже вам ко....
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 24.06.2021 16:22
    +3
    FunnyCat__, 24.06.2021 16:08
    Если бы были лишние призовые, мы бы с удовольствием потратили их на детский футбол и на стадионы(С)
    А так все потрачено на новые хаты виллы и машины - лишних денег нету ….
    ——
    А вообще павелка могла бы показать соотношения затрат на ЗП ТШ сборной и суммы платежей .
    Могла бы но никогда не покажет
    Помнится когда ГМС был у руля Денисов постоянно визжал с экрана в своей "независимой" передачке о фин отчете, а когда пришли Коньков после Павелко, все резко замолчал... таково наша сущность.
    А про "лишние" призовые забавно прозвучало, сколько там не нужных должностей в этом ФФУ... окружил себя легендами молодости нашей, платит им непонятно за что и ездит по городам как король со свитой.
    Ссылка
    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 24.06.2021 16:17
    0
    Пан Павелко певне не вивчав економіку в школі, та не чув про терміни девальвація та інфляція
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 16:08
    +9
    Если бы были лишние призовые, мы бы с удовольствием потратили их на детский футбол и на стадионы(С)
    А так все потрачено на новые хаты виллы и машины - лишних денег нету ….
    ——
    А вообще павелка могла бы показать соотношения затрат на ЗП ТШ сборной и суммы платежей .
    Могла бы но никогда не покажет
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 24.06.2021 15:58
    0
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 24.06.2021 16:08
    +9
    Если бы были лишние призовые, мы бы с удовольствием потратили их на детский футбол и на стадионы(С)
    А так все потрачено на новые хаты виллы и машины - лишних денег нету ….
    ——
    А вообще павелка могла бы показать соотношения затрат на ЗП ТШ сборной и суммы платежей .
    Могла бы но никогда не покажет
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 24.06.2021 16:39
    +3
    Наоборот прежде всего на детский футбол и инфраструктура,а потом уже вам ко....
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 24.06.2021 16:22
    +3
    FunnyCat__, 24.06.2021 16:08
    Если бы были лишние призовые, мы бы с удовольствием потратили их на детский футбол и на стадионы(С)
    А так все потрачено на новые хаты виллы и машины - лишних денег нету ….
    ——
    А вообще павелка могла бы показать соотношения затрат на ЗП ТШ сборной и суммы платежей .
    Могла бы но никогда не покажет
    Помнится когда ГМС был у руля Денисов постоянно визжал с экрана в своей "независимой" передачке о фин отчете, а когда пришли Коньков после Павелко, все резко замолчал... таково наша сущность.
    А про "лишние" призовые забавно прозвучало, сколько там не нужных должностей в этом ФФУ... окружил себя легендами молодости нашей, платит им непонятно за что и ездит по городам как король со свитой.
    Ссылка
    Денис Kach
    online
      Денис Kach, 24.06.2021 16:57
    +2
    Теперешняя комуналка самая дорогая в истории Украины...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 24.06.2021 16:56
    +2
    Теперешний хлеб самый дорогой в истории Украины.
    Ссылка
    anonymous
      anonymous, 24.06.2021 16:55
    +2
    А ви взагалі витрачаєте гроші на дитячий футбол? Чи з задоволенням витратили б, якби не зарплати Маркевичу і ко. по 700 тисяч в місяць кожному?
    Ссылка
    _MaKs_7777_
    online
      _MaKs_7777_, 24.06.2021 17:13
    0
    А толку ?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.06.2021 17:01
    0
    Наши микрокалькуляторы тоже были самые крупные в мире!
    Ссылка
    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 24.06.2021 16:17
    0
    Пан Павелко певне не вивчав економіку в школі, та не чув про терміни девальвація та інфляція
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 24.06.2021 15:58
    0
    Ссылка
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