Андрей ПАВЕЛКО: «Теперешняя сборная — самая дорогая в истории Украины»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, куда будут потрачены призовые за участие на Евро-2020.
«Теперешняя национальная сборная — самая дорогая в истории Украины. И вы понимаете почему, смотря на тренерский штаб. И те платежи от УЕФА, которые мы получим за участие в Евро, они где-то компенсируют расходы на подготовку команды к чемпионату.
Все честно. Если бы были лишние призовые, мы бы с удовольствием потратили их на детский футбол и на стадионы», — сказал Павелко во время Конференции ПФЛ.
По состоянию на данный момент УАФ получит от УЕФА €13 миллионов за участие сборной Украины на Евро-2020. €9,5 миллионов за участие в финальной стадии турнира, €1,5 миллиона — за победу над Северной Македонией (2:1), а еще €2 миллиона — за выход в плей-офф.
Источник — Трибуна
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А так все потрачено на новые хаты виллы и машины - лишних денег нету ….
——
А вообще павелка могла бы показать соотношения затрат на ЗП ТШ сборной и суммы платежей .
Могла бы но никогда не покажет
А про "лишние" призовые забавно прозвучало, сколько там не нужных должностей в этом ФФУ... окружил себя легендами молодости нашей, платит им непонятно за что и ездит по городам как король со свитой.
А так все потрачено на новые хаты виллы и машины - лишних денег нету ….
——
А вообще павелка могла бы показать соотношения затрат на ЗП ТШ сборной и суммы платежей .
Могла бы но никогда не покажет
А так все потрачено на новые хаты виллы и машины - лишних денег нету ….
——
А вообще павелка могла бы показать соотношения затрат на ЗП ТШ сборной и суммы платежей .
Могла бы но никогда не покажет
А так все потрачено на новые хаты виллы и машины - лишних денег нету ….
——
А вообще павелка могла бы показать соотношения затрат на ЗП ТШ сборной и суммы платежей .
Могла бы но никогда не покажет
А про "лишние" призовые забавно прозвучало, сколько там не нужных должностей в этом ФФУ... окружил себя легендами молодости нашей, платит им непонятно за что и ездит по городам как король со свитой.
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