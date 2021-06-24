ПФЛ утвердила формат Первой лиги

На Конференции ПФЛ в Киеве представители клубов Первой лиги согласовали формат предстоящего турнира. Теперь его должен утвердить Исполком УАФ.
Чемпионат Первой лиги пройдет с участием 16 клубов. Соперники сыграют в два круга. По итогам 30 туров первые две команды получат прямые путевки в Премьер-лигу, а третью и четвертую ждут стыковые матчи соответственно с 14-й и 13-й командами УПЛ.
Коллективы, которые займут в Первой лиге места с 13-го по 16-е, понизятся в классе. На смену им придут по две сильнейшие команды из двух групп Второй лиги.
Клуб, который финиширует на 12-м месте в Первой лиге, проведет матч плей-офф с победителем встречи между командами, занявшими 3-е место в обеих группах Второй лиги.
Ранее сообщалось, что харьковский «Металлист» получил аттестат для участия в Первой лиге.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.