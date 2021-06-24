ПФЛ утвердила формат Первой лиги

На Конференции ПФЛ в Киеве представители клубов Первой лиги согласовали формат предстоящего турнира. Теперь его должен утвердить Исполком УАФ.

Чемпионат Первой лиги пройдет с участием 16 клубов. Соперники сыграют в два круга. По итогам 30 туров первые две команды получат прямые путевки в Премьер-лигу, а третью и четвертую ждут стыковые матчи соответственно с 14-й и 13-й командами УПЛ.

Коллективы, которые займут в Первой лиге места с 13-го по 16-е, понизятся в классе. На смену им придут по две сильнейшие команды из двух групп Второй лиги.

Клуб, который финиширует на 12-м месте в Первой лиге, проведет матч плей-офф с победителем встречи между командами, занявшими 3-е место в обеих группах Второй лиги.

Ранее сообщалось, что харьковский «Металлист» получил аттестат для участия в Первой лиге.