ОФИЦИАЛЬНО: Металлист получил аттестат для участия в Первой лиге

Харьковский клуб соответствует всем необходимым критериям для участия в соревнованиях

  • 24.06.2021 14:21
  • 1923 просмотра
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Металлист получил аттестат для участия в Первой лиге
© ФК Металлист

В четверг, 24 июня, в Киеве состоялась очередная конференция ПФЛ. Среди прочих, рассматривался вопрос выдачи аттестатов участникам следующего чемпионата Украины.

Футбольный клуб «Металлист» (Харьков) получил аттестат о выполнении критериев клубных соревнований Первой лиги сезона 2021/2022 за подписью первого вице-президента УАФ Олега Протасова и генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого.

Александр Ярославский (президент «Металлиста» в 2005-2012 гг.): «Наш любимый «Металлист» получил официальный документ о допуске к играм Первой лиги — аттестат УАФ. Критерии, о которых там идет речь — это качество инфраструктуры и кадров, уровень спортивной подготовки и управления клубом и еще юридический момент относительно нового названия клуба. С этой минуты у нас в руках официальный документ о том, что в соревнованиях будет участвовать вернувшийся из небытия настоящий «Металлист». Поздравляю всех болельщиков, всех харьковчан с этим радостным событием! Только Харьков, только победа!».

Аттестат подтверждает, что футбольный клуб «Металлист» (Харьков) соответствует всем необходимым критериям для участия в Первой лиге под эгидой ПФЛ — правовому, спортивному, кадрово-административному, инфраструктурному и финансовому.

Документ выдают организаторы профессиональных соревнований — Украинская ассоциация футбола и Профессиональная футбольная лига, — тем самым допуская клуб к участию в профессиональных турнирах.

В связи с возвращением клубу исторического наименования, из пяти критериев особенно важным было подтвердить правовой, чтобы получить возможность играть в профессиональной лиге под именем ФК «Металлист».

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Источник — ФК Металлист

(9 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.06.2021 15:33
    -1
    странно, что этот аттестат ребята из УАФ не принеси Ярославскому домой, к утреннему кофе...Такое не уважение к олигарху....Интересно бы узнать смету расходов на арбитраж, судьи должны очень прилично материально подняться. Арановский уж точно мебель сможет заказать в Италии...
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    tima fialko
    online
      tima fialko, 24.06.2021 15:05
    +1
    Як швиденько все оформили.І ніхто не протестував?Корупція рулить?
    Ссылка
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 24.06.2021 14:44
    +1
    Продолжаем пиарить Ярославского на этом сайте? Ну, ну.
    Ссылка
    aleks8-48
      aleks8-48, 24.06.2021 14:35
    +4
    Dosik, 24.06.2021 14:31
    З поверненням Металіст!!!
    З поверненням грошей Ярославського.
    Ссылка
    Dosik
      Dosik, 24.06.2021 14:31
    +3
    З поверненням Металіст!!!
    Ссылка
    aleks8-48
    online
      aleks8-48, 24.06.2021 14:35
    +4
    Dosik, 24.06.2021 14:31
    З поверненням Металіст!!!
    З поверненням грошей Ярославського.
    Ссылка
    Dosik
    online
      Dosik, 24.06.2021 14:31
    +3
    З поверненням Металіст!!!
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 24.06.2021 15:05
    +1
    Як швиденько все оформили.І ніхто не протестував?Корупція рулить?
    Ссылка
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 24.06.2021 14:44
    +1
    Продолжаем пиарить Ярославского на этом сайте? Ну, ну.
    Ссылка
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