Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Цель Металлиста на сезон - выйти в УПЛ»

Владелец «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал подписание защитника Маилтона, а также цели на сезон в Первой лиге.

— Ждать ли болельщикам «Металлиста» в это трансферное окно еще усиления?

— Я только что сказал, что подписанием контракта с Маилтоном мы только открываем трансферный сезон. Как и обещали болельщикам, мы последовательны в своих обещаниях, целях и задачах. Обещали, что вернем «Металлист» — вернули, «Металлист» на месте. Обещали, что восстановим инфраструктуру клуба — занимаемся ею. Я обещал, что будут трансферы, серьезные, такие, которые позволят играть в Лиге Европы? Вот, пожалуйста, первый трансфер — Маилтон. Это только начало.

— Когда ждать следующего новичка?

— Вы все увидите. В течение ближайших дней мы будем представлять новичков. Наша цель — это Лига Европы.

— А на этот сезон? Чемпионство в Первой лиге?

— Будем стараться. Цель на этот сезон — выйти в Премьер-лигу. А дальше — Лига Европы. Пока Лига Европы.