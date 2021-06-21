Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Цель Металлиста на сезон - выйти в УПЛ»

Владелец «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал подписание защитника Маилтона, а также цели на сезон в Первой лиге.
— Ждать ли болельщикам «Металлиста» в это трансферное окно еще усиления?
— Я только что сказал, что подписанием контракта с Маилтоном мы только открываем трансферный сезон. Как и обещали болельщикам, мы последовательны в своих обещаниях, целях и задачах. Обещали, что вернем «Металлист» — вернули, «Металлист» на месте. Обещали, что восстановим инфраструктуру клуба — занимаемся ею. Я обещал, что будут трансферы, серьезные, такие, которые позволят играть в Лиге Европы? Вот, пожалуйста, первый трансфер — Маилтон. Это только начало.
— Когда ждать следующего новичка?
— Вы все увидите. В течение ближайших дней мы будем представлять новичков. Наша цель — это Лига Европы.
— А на этот сезон? Чемпионство в Первой лиге?
— Будем стараться. Цель на этот сезон — выйти в Премьер-лигу. А дальше — Лига Европы. Пока Лига Европы.
Источник — ФК Металлист
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Мне лень шерстить все лиги за 30 лет, но может ты подскажешь какая ещё команда пропустила столько голов в любой из лиг за 30 лет?
Мне лень шерстить все лиги за 30 лет, но может ты подскажешь какая ещё команда пропустила столько голов в любой из лиг за 30 лет?
Форза Металлист
Мне лень шерстить все лиги за 30 лет, но может ты подскажешь какая ещё команда пропустила столько голов в любой из лиг за 30 лет?
Мне лень шерстить все лиги за 30 лет, но может ты подскажешь какая ещё команда пропустила столько голов в любой из лиг за 30 лет?
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