Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Цель Металлиста на сезон - выйти в УПЛ»

В клубе намерены за год пройти в УПЛ

  • 21.06.2021 19:11
  • 2132 просмотра
  • 8 комментариев
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Цель Металлиста на сезон - выйти в УПЛ»
© fcmetalist.com.ua

Владелец «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал подписание защитника Маилтона, а также цели на сезон в Первой лиге.

— Ждать ли болельщикам «Металлиста» в это трансферное окно еще усиления?
— Я только что сказал, что подписанием контракта с Маилтоном мы только открываем трансферный сезон. Как и обещали болельщикам, мы последовательны в своих обещаниях, целях и задачах. Обещали, что вернем «Металлист» — вернули, «Металлист» на месте. Обещали, что восстановим инфраструктуру клуба — занимаемся ею. Я обещал, что будут трансферы, серьезные, такие, которые позволят играть в Лиге Европы? Вот, пожалуйста, первый трансфер — Маилтон. Это только начало.

— Когда ждать следующего новичка?
— Вы все увидите. В течение ближайших дней мы будем представлять новичков. Наша цель — это Лига Европы.

— А на этот сезон? Чемпионство в Первой лиге?
— Будем стараться. Цель на этот сезон — выйти в Премьер-лигу. А дальше — Лига Европы. Пока Лига Европы.

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Источник — ФК Металлист

(15 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 21.06.2021 20:27
    0
    Олег Мандрівник, 21.06.2021 20:13
    Чуваг, посмотри количество пропущенных у Металла во второй лиге
    Мне лень шерстить все лиги за 30 лет, но может ты подскажешь какая ещё команда пропустила столько голов в любой из лиг за 30 лет?
    Как можно сравнивать 2 лигу с будущими играми в 1лиге? Что бы не говорили о 1 лиге, но команды там сильнее, чем в болоте 2-й. Ярославский уж больно уверенный в победе (уже все порешал?)...Посмотрим, как его Металлист будут тащить за уши в ПЛ...
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 21.06.2021 20:13
    0
    Владимир Копяк, 21.06.2021 19:52
    P.S. Странно, писал комент совершенно на другой материал, а выскочило здесь. Но ничего, пару слов про Металлист. Все может быть, могут и выиграть 1 лигу, но только при одном условии - если Ярославский купит всех с потрохами - павелку и его ОПГ, арбитров и половину команд. Тогда, да, пролезет в ПЛ....Деньги ведь остались за продажу Металлиста Курченку....
    Чуваг, посмотри количество пропущенных у Металла во второй лиге
    Мне лень шерстить все лиги за 30 лет, но может ты подскажешь какая ещё команда пропустила столько голов в любой из лиг за 30 лет?
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 21.06.2021 19:53
    -2
    Хрень на фото, чувак в Найку рекламирует Joom
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 21.06.2021 19:52
    -4
    P.S. Странно, писал комент совершенно на другой материал, а выскочило здесь. Но ничего, пару слов про Металлист. Все может быть, могут и выиграть 1 лигу, но только при одном условии - если Ярославский купит всех с потрохами - павелку и его ОПГ, арбитров и половину команд. Тогда, да, пролезет в ПЛ....Деньги ведь остались за продажу Металлиста Курченку....
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 21.06.2021 19:50
    -1
    Не повернули Металлист, а выгадали новый. Зачем вводить народ в оману!
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    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 21.06.2021 19:43
    -1
    Как-то их "много" (и про них) в последнее время стало..
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 21.06.2021 19:42
    -3
    По вчерашнему перепуганному лицу Андрюши было понятно, что до него дошло - австрийцы тоже могут играть в футбол ...Дай Бог в ничью сиграть, при победе все равно вторые - и игра против Италии с нулевыми шансами.
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    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 21.06.2021 19:14
    -2
    Да тут похоже без вариантов
    Форза Металлист
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 21.06.2021 20:27
    0
    Олег Мандрівник, 21.06.2021 20:13
    Чуваг, посмотри количество пропущенных у Металла во второй лиге
    Мне лень шерстить все лиги за 30 лет, но может ты подскажешь какая ещё команда пропустила столько голов в любой из лиг за 30 лет?
    Как можно сравнивать 2 лигу с будущими играми в 1лиге? Что бы не говорили о 1 лиге, но команды там сильнее, чем в болоте 2-й. Ярославский уж больно уверенный в победе (уже все порешал?)...Посмотрим, как его Металлист будут тащить за уши в ПЛ...
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 21.06.2021 20:13
    0
    Владимир Копяк, 21.06.2021 19:52
    P.S. Странно, писал комент совершенно на другой материал, а выскочило здесь. Но ничего, пару слов про Металлист. Все может быть, могут и выиграть 1 лигу, но только при одном условии - если Ярославский купит всех с потрохами - павелку и его ОПГ, арбитров и половину команд. Тогда, да, пролезет в ПЛ....Деньги ведь остались за продажу Металлиста Курченку....
    Чуваг, посмотри количество пропущенных у Металла во второй лиге
    Мне лень шерстить все лиги за 30 лет, но может ты подскажешь какая ещё команда пропустила столько голов в любой из лиг за 30 лет?
    Ссылка
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