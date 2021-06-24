ФОТО. Спасибо за 1/8! Болельщики вывесили флаг у посольства Швеции в Киеве

Болельщики сборной Украины решили отблагодарить сборную Швеции, благодаря победе которой над Польшей (3:2) украинская команда вышла в плей-офф Евро-2020.

Возле посольства Швеции в Киеве украинцы вывесили двойной флаг Украины и Швеции, подписав его: «Спасибо за 1/8 финала».

Отметим, что после игры посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг оригинально поздравил сборную Украины по футболу с выходом в плей-офф Евро-2020.

В 1/8 финала Украина сыграет со Швецией.