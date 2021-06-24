ФОТО. Спасибо за 1/8! Болельщики вывесили флаг у посольства Швеции в Киеве

Украинцы благодарны шведам за путевку в плей-офф Евро-2020

  • 24.06.2021 13:27
  • 3447 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Спасибо за 1/8! Болельщики вывесили флаг у посольства Швеции в Киеве
© Getty Images/Global Images Ukraine

Болельщики сборной Украины решили отблагодарить сборную Швеции, благодаря победе которой над Польшей (3:2) украинская команда вышла в плей-офф Евро-2020.

Возле посольства Швеции в Киеве украинцы вывесили двойной флаг Украины и Швеции, подписав его: «Спасибо за 1/8 финала».

Отметим, что после игры посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг оригинально поздравил сборную Украины по футболу с выходом в плей-офф Евро-2020.

В 1/8 финала Украина сыграет со Швецией.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 24.06.2021 13:57
    -2
    Придется в знак благодарности им проиграть))
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 24.06.2021 13:55
    +2
    Rys2575, 24.06.2021 13:35
    Да, шведы заслужили нашу благодарность, но не только они, надо наш флаг с благодарностью вывесить и перед посольствами Бельгии, Дании, Испании, которые тоже были причастны к нашему успеху.
    З такою авою не гоже писати НЕ УКРАЇНСЬКОЮ... серйозно...
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 24.06.2021 13:41
    +5
    Треба дякувати НАШИМ ГРАВЦЯМ...що набили стільки голів ...ми ЗАСЛУЖИЛИ ЦЕ 3 МІСЦЕ!!! Є команди,які з 3 місцем пролетіли... Шведи також боролись,щоб зіграти знами,а не з Хорватією...хто не розуміє про,що я...0 у футболі!!!
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 24.06.2021 13:35
    +2
    Да, шведы заслужили нашу благодарность, но не только они, надо наш флаг с благодарностью вывесить и перед посольствами Бельгии, Дании, Испании, которые тоже были причастны к нашему успеху.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 24.06.2021 13:33
    +4
    На этом Евро царит самая дружественная атмосфера в сравнении с 4-ма последними которые я видел. Да и в сравнении с ЧМ наверное тоже
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 24.06.2021 13:41
    +5
    Треба дякувати НАШИМ ГРАВЦЯМ...що набили стільки голів ...ми ЗАСЛУЖИЛИ ЦЕ 3 МІСЦЕ!!! Є команди,які з 3 місцем пролетіли... Шведи також боролись,щоб зіграти знами,а не з Хорватією...хто не розуміє про,що я...0 у футболі!!!
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 24.06.2021 13:33
    +4
    На этом Евро царит самая дружественная атмосфера в сравнении с 4-ма последними которые я видел. Да и в сравнении с ЧМ наверное тоже
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 24.06.2021 13:55
    +2
    Rys2575, 24.06.2021 13:35
    Да, шведы заслужили нашу благодарность, но не только они, надо наш флаг с благодарностью вывесить и перед посольствами Бельгии, Дании, Испании, которые тоже были причастны к нашему успеху.
    З такою авою не гоже писати НЕ УКРАЇНСЬКОЮ... серйозно...
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 24.06.2021 13:35
    +2
    Да, шведы заслужили нашу благодарность, но не только они, надо наш флаг с благодарностью вывесить и перед посольствами Бельгии, Дании, Испании, которые тоже были причастны к нашему успеху.
    Ссылка
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