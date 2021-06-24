Стало известно, когда Ястремская может вернуться на корт

Украинская теннисистка выступит на соревнованиях в Гамбурге

  • 24.06.2021 03:38
  • 241 просмотр
  • 0 комментариев
Стало известно, когда Ястремская может вернуться на корт
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вошла в предварительную заявку турнира WTA250 в Гамбурге, который пройдет с 6 по 11 июля на грунтовых кортах

Соревнования в Гамбурге состоятся во время второй недели Уимблдонского чемпионата, куда Даяна Ястремская не попала из-за временного отстранения ITF, которое было наложено 7 января в связи с нарушением антидопинговых правил.

Ранее ITF опубликовала окончательный вердикт по делу Даяны Ястремской, согласно которому украинка имеет право немедленно возобновить выступления.

На данный момент Ястремская занимает 37 место в рейтинге WTA, а свой последний матч в Туре провела в начале ноября прошлого года на соревнованиях в Линце.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности