Стало известно, когда Ястремская может вернуться на корт

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вошла в предварительную заявку турнира WTA250 в Гамбурге, который пройдет с 6 по 11 июля на грунтовых кортах

Соревнования в Гамбурге состоятся во время второй недели Уимблдонского чемпионата, куда Даяна Ястремская не попала из-за временного отстранения ITF, которое было наложено 7 января в связи с нарушением антидопинговых правил.

Ранее ITF опубликовала окончательный вердикт по делу Даяны Ястремской, согласно которому украинка имеет право немедленно возобновить выступления.

На данный момент Ястремская занимает 37 место в рейтинге WTA, а свой последний матч в Туре провела в начале ноября прошлого года на соревнованиях в Линце.