Германия – Венгрия. Важный матч в Мюнхене. Стартовые составы команд

23 июня в матче третьего тура Евро-2020 сойдутся сборные Германии и Венгрии.

Поединок пройдет в Мюнхене и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.

Германия – Венгрия. Стартовые составы команд

Германия: Нойер, Гинтер, Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Гюндоган, Кросс, Госенс, Хаверц, Гнабри, Сане.

Венгрия: Гулачи, Фиоло, О. Солои, Орбан, Ботко, Него, Шефер, А. Нодь, Кляйнхайслер, Шоллои, А. Солои.