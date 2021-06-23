Германия – Венгрия. Важный матч в Мюнхене. Стартовые составы команд

23 июня в матче третьего тура Евро-2020 сойдутся сборные Германии и Венгрии.
Поединок пройдет в Мюнхене и начнется в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Германия – Венгрия. Стартовые составы команд
Германия: Нойер, Гинтер, Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Гюндоган, Кросс, Госенс, Хаверц, Гнабри, Сане.
Венгрия: Гулачи, Фиоло, О. Солои, Орбан, Ботко, Него, Шефер, А. Нодь, Кляйнхайслер, Шоллои, А. Солои.
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Источник — Sport.ua
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