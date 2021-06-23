Милан может арендовать Зиеша

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может продолжить карьеру в «Милане». «Челси» готов избавиться от игрока нынешним летом.

При этом «Милан» не может позволить себе полноценный трансфер Зиеша, поэтому готов взять игрока в годичную аренду.

Необходимость подписать атакующего полузащитника для «Милана» резко усилилась после того, как клуб на правах свободного агента покинул Хакан Чалханоглу. Он перешел в стан прямого конкурента, «Интера».

В нынешнем сезоне на счету Зиеша 6 голов и 4 ассиста в 39 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 38 миллионов евро.