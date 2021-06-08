Милан интересуется хавбеком Челси

«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Хакиму Зиешу. «Россонери» пока что не делали официального предложения, но переговоры должны стартовать в ближайшее время.
«Челси» готов продать Зиеша нынешним летом. Самого игрока не устраивает количество игровой практики, которое он получает в лондонском клубе.
В нынешнем сезоне на счету Зиеша 6 голов и 4 ассиста в 39 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 38 миллионов евро.
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Источник — Sky Sport Italia
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