Милан интересуется хавбеком Челси

«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Хакиму Зиешу. «Россонери» пока что не делали официального предложения, но переговоры должны стартовать в ближайшее время.

«Челси» готов продать Зиеша нынешним летом. Самого игрока не устраивает количество игровой практики, которое он получает в лондонском клубе.

В нынешнем сезоне на счету Зиеша 6 голов и 4 ассиста в 39 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 38 миллионов евро.