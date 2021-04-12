Зиеш может покинуть Челси летом

Хавбек недоволен количеством игровой практики

  • 12.04.2021 22:52
  • 525 просмотров
  • 1 комментарий
Зиеш может покинуть Челси летом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может покинуть «Челси» в конце сезона. 28-летнего марокканского хавбека не устраивает количество игровой практики, которое он получает после того, как команду возглавил Томас Тухель.

В нынешнем сезоне на счету Зиеша 4 гола и 4 ассиста в 28 матчах за «Челси» во всех турнирах. После появления Тухеля марокканец начал часто оставаться в запасе.

Зиеш перешел в «Челси» летом 2020 года из «Аякса» за 40 миллионов евро. Его контракт действует до лета 2025 года.

Завтра, 13 апреля, «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дома примет «Порту».

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Источник — Calciomercato

(3 голоса)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 12.04.2021 23:40
    0
    Он изначально в Арсенал хотел)
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 12.04.2021 23:40
    0
    Он изначально в Арсенал хотел)
    Ссылка
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