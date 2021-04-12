Зиеш может покинуть Челси летом

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может покинуть «Челси» в конце сезона. 28-летнего марокканского хавбека не устраивает количество игровой практики, которое он получает после того, как команду возглавил Томас Тухель.

В нынешнем сезоне на счету Зиеша 4 гола и 4 ассиста в 28 матчах за «Челси» во всех турнирах. После появления Тухеля марокканец начал часто оставаться в запасе.

Зиеш перешел в «Челси» летом 2020 года из «Аякса» за 40 миллионов евро. Его контракт действует до лета 2025 года.

Завтра, 13 апреля, «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дома примет «Порту».