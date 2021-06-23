ДЕНИСОВ: «Этот регламент подсадил нас на какое-то «ставочное» состояние»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу сборной Хорватии над национальной командой Шотландии (3:1) в третьем туре группового раунда Евро-2020.

Напомним, победа позволила хорватам выйти в 1/8 финала чемпионата Европы со второго места группы D, однако не устроил сборную Украины, которой ничья в этом поединке помогла бы попасть в плей-офф.

«Нам было очень нужно, чтоб в этом матче была ничья. Хорватия, наконец-то, собралась и начала играть в футбол. Мы говорили о Хорватии с точки зрения дисбаланса состава, что молодежь хороша, но не вписывается в пазлы с ветеранами - сегодня как раз выстрелили ветераны, а молодежь подыгрывала, была в ассистентах.

Шотландцы ничем не удивили, сыграли так, как мы и ожидали, достаточно прямолинейно, понятно, бились, но с мастерством Хорватии, которая поймала свою игру, невозможно было сегодня сыграть. Сегодня хорваты включились, потому что до этого было ощущение, что они держат мяч, ничего не происходит.

Без мяча до этого матча хорваты выглядели еще хуже, прессинга не было. Шотландии нужно было креативить на половине поля соперника и это была слабая сторона матча. Шотландцы оказали на хорватов давление в первом тайме, потому что гол - это следствие давления нескольких минут на штрафную хорватов и они добились логического завершения, молодцы. Мастерства шотландцам не хватало. Сегодня нас этот регламент подсадил на какое-то «ставочное» состояние. Man of the match по данным УЕФА стал Влашич», - сказал Денисов.

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