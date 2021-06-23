ДЕНИСОВ: «Заняв третье место, мы поняли исконный смысл регламента Евро»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал ситуацию, которая сложилась со сборной Украины на чемпионате Европы.

Напомним, украинцы заняли третье место в группе. Проход в плей-офф зависит от результатов других матчей.

«Лишь «вляпавшись» в историю с третьим местом в нашей группе, мы поняли исконный смысл нынешнего регламента Евро - теперь мы неистово болели за Украину в других матчах», - сказал Денисов.

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