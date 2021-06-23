Евгений МАКАРЕНКО: «Глобальных разносов от Шевченко еще не было»

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко рассказала об атмосфере в команде после поражения от Австрии (0:1) в рамках группового раунда Евро-2020.
- Как чувствуете себя ментально, не понимая, что будет завтра?
- Мы в таких обстоятельствах еще не были. Это наш первый опыт с Артемом (Довбыком - прим.) на таких больших турнирах. К сожалению, в последнем матче мы не решили задачу выхода из группы. Сейчас должны сидеть на нервах и ожидать результатов матчей других команд. Но мы продолжаем готовиться в обычном режиме. Вчера в матче Хорватия – Шотландия нас устраивал результат первого тайма, во втором – хорваты победили.
- О чем говорили на общекомандном сборе после матча с Австрией?
- Шевченко всех собрал и сказал, чтобы все успокоились, потому что все ребята переживают, это большая ответственность перед всей страной и болельщиками. Последняя игра была неудовлетворительная для нас всех.
У нас был полувыходной. Футболисты, которые играли с Австрией, отдыхали, восстанавливались. Другая группа тренировалась. Сегодня планируется первое теоретическое занятие, на котором мы будем обсуждать последний матч и ждать дальнейших результатов. Глобальных разносов еще не было.
- Вы еще не сыграли ни одной минуты на Евро, для вас это тяжелее в плане психологии, что нельзя помочь команде? Или наоборот легче?
- Мы – один большой коллектив и делаем одно большое дело во благо всей страны. Те игроки, которые выходят в стартовом составе, они ключевые на момент игры. Но игроки, которые на замене, проходят тот же тренировочный цикл и помогают тем, кто выходит в стартовом составе. На трибунах ты еще больше переживаешь, чем когда выходишь на футбольное поле.
- Если команда выйдет с третьего места, как Португалия в 2016-м, возможно, за счет дополнительной мотивации можно будет дойти и до финала?
- Не будем брать историю с Португалией. Но если так сложится, что мы пройдем дальше, то я с легкостью могу сказать, что команда будет играть с тройной мотивацией и желанием. Будет выходить и рвать, чтобы пройти как можно дальше. Чтобы отблагодарить болельщиков и страну за те эмоции, которые были на матчах. Это колоссальное удовольствие видеть наших болельщиков в таком количестве.
- Андрей Шевченко после матча с Австрией говорил, что команда устала физически. Как вы себя чувствуете на данный момент? Как изменился тренировочный процесс?
- В матче с Австрией было немного жарко, я даже разминаясь чувствовал это. Возможно, наши ребята не так были готовы, как австрийцы. Но мы тренировались, готовились, проделали большую работу. Возможно, это был не наш день.
- В каком формате следите за результатами других команд на Евро?
- Вчера провели тренировку и сразу поехали в гостиницу смотреть матч хорватов. После забитого шотландцами гола весь наш этаж гостиницы стоял на ушах, радовался забитому голу. Мы собираемся вместе небольшими группами по 5-7 человек и смотрим футбол.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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3. Шевченко після матчу з Австрією говорив, що команда втомилася фізично. Як ви себе почуваєте на даний момент - я почуває себе супер, можу ще декілька матчів посидіти на лавці запасних.
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3. Шевченко після матчу з Австрією говорив, що команда втомилася фізично. Як ви себе почуваєте на даний момент - я почуває себе супер, можу ще декілька матчів посидіти на лавці запасних.
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