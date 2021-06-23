Евгений МАКАРЕНКО: «Глобальных разносов от Шевченко еще не было»

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко рассказала об атмосфере в команде после поражения от Австрии (0:1) в рамках группового раунда Евро-2020.

- Как чувствуете себя ментально, не понимая, что будет завтра?

- Мы в таких обстоятельствах еще не были. Это наш первый опыт с Артемом (Довбыком - прим.) на таких больших турнирах. К сожалению, в последнем матче мы не решили задачу выхода из группы. Сейчас должны сидеть на нервах и ожидать результатов матчей других команд. Но мы продолжаем готовиться в обычном режиме. Вчера в матче Хорватия – Шотландия нас устраивал результат первого тайма, во втором – хорваты победили.

- О чем говорили на общекомандном сборе после матча с Австрией?

- Шевченко всех собрал и сказал, чтобы все успокоились, потому что все ребята переживают, это большая ответственность перед всей страной и болельщиками. Последняя игра была неудовлетворительная для нас всех.

У нас был полувыходной. Футболисты, которые играли с Австрией, отдыхали, восстанавливались. Другая группа тренировалась. Сегодня планируется первое теоретическое занятие, на котором мы будем обсуждать последний матч и ждать дальнейших результатов. Глобальных разносов еще не было.

- Вы еще не сыграли ни одной минуты на Евро, для вас это тяжелее в плане психологии, что нельзя помочь команде? Или наоборот легче?

- Мы – один большой коллектив и делаем одно большое дело во благо всей страны. Те игроки, которые выходят в стартовом составе, они ключевые на момент игры. Но игроки, которые на замене, проходят тот же тренировочный цикл и помогают тем, кто выходит в стартовом составе. На трибунах ты еще больше переживаешь, чем когда выходишь на футбольное поле.



- Если команда выйдет с третьего места, как Португалия в 2016-м, возможно, за счет дополнительной мотивации можно будет дойти и до финала?

- Не будем брать историю с Португалией. Но если так сложится, что мы пройдем дальше, то я с легкостью могу сказать, что команда будет играть с тройной мотивацией и желанием. Будет выходить и рвать, чтобы пройти как можно дальше. Чтобы отблагодарить болельщиков и страну за те эмоции, которые были на матчах. Это колоссальное удовольствие видеть наших болельщиков в таком количестве.

- Андрей Шевченко после матча с Австрией говорил, что команда устала физически. Как вы себя чувствуете на данный момент? Как изменился тренировочный процесс?

- В матче с Австрией было немного жарко, я даже разминаясь чувствовал это. Возможно, наши ребята не так были готовы, как австрийцы. Но мы тренировались, готовились, проделали большую работу. Возможно, это был не наш день.

- В каком формате следите за результатами других команд на Евро?

- Вчера провели тренировку и сразу поехали в гостиницу смотреть матч хорватов. После забитого шотландцами гола весь наш этаж гостиницы стоял на ушах, радовался забитому голу. Мы собираемся вместе небольшими группами по 5-7 человек и смотрим футбол.