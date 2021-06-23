ВИДЕО. Новичок Шахтера Марлон провел первую тренировку в клубе

Донецкий «Шахтер» 22 июня объявил о подписании контракта с защитником Марлоном.
После подписания контракта бразильский футболист успел провести первую тренировку в новой команде. Футболист присоединился к «Шахтеру» на сборах в Австрии. 25-летний Марлон работает в общей группе.
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Источник — Sport.ua
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теперь есть Марлон, но не Брандо.
Вот, всё не слава Богу.
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