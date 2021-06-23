ВИДЕО. Новичок Шахтера Марлон провел первую тренировку в клубе

Бразильский защитник включился в работу с первого дня

  • 23.06.2021 09:45
  • 590 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Новичок Шахтера Марлон провел первую тренировку в клубе
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» 22 июня объявил о подписании контракта с защитником Марлоном.

После подписания контракта бразильский футболист успел провести первую тренировку в новой команде. Футболист присоединился к «Шахтеру» на сборах в Австрии. 25-летний Марлон работает в общей группе.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.06.2021 10:00
    -4
    New Zealander, 23.06.2021 09:50
    Уже жду недождусь когда Шахтёр опять будет бить всяких там Реалов мадридских в ЛЧ. Но теперь после усиления, ожидаем лучших результатов. Вся Европа должна дрожать, по ходу.
    Я тоже с нетерпением жду когда Шахтер сможет на равных сыграть с Агробизнесом.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 23.06.2021 09:50
    -1
    Был Брандао, но не Марлон,
    теперь есть Марлон, но не Брандо.
    Вот, всё не слава Богу.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 23.06.2021 09:50
    +1
    Уже жду недождусь когда Шахтёр опять будет бить всяких там Реалов мадридских в ЛЧ. Но теперь после усиления, ожидаем лучших результатов. Вся Европа должна дрожать, по ходу.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 23.06.2021 09:50
    +1
    Уже жду недождусь когда Шахтёр опять будет бить всяких там Реалов мадридских в ЛЧ. Но теперь после усиления, ожидаем лучших результатов. Вся Европа должна дрожать, по ходу.
    Ссылка
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