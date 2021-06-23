Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Истборне.
В матче второго круга украинка, посеянная под вторым номером, сразится против Елены Рыбакиной из Казахстана (№21 WTA). Встреча состоится вторым запуском на центральном корте после матча Монфис – Перселл. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Рыбакина
|1-й круг
|Бадоса (4-6 6-1 7-6) №33 WTA
|Дарт (6-2 6-7 6-4) №141 WTA
Ранее девушки играли между собой один раз, победила украинка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Кори Гауфф (№23 WTA) или Анастасии Севастовой (№61 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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